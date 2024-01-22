Kızıl Goncalar'ın En Gizemli Karakteri Cüneyd'e Hayat Veren Mert Yazıcıoğlu Oyunculuğuyla Büyüledi!

Kızıl Goncalar RTÜK sansürünün ardından TV macerasına devam ediyor. Dizide hemen her karakter ayrı merak edilse de, hikayesi en çok merak edilen ve fazlasıyla gizemli bulunan Cüneyd karakteri izleyicinin ayrı bir dikkatini çekiyor. Karaktere hayat veren Mert Yazıcıoğlu da öyle devleşiyor ki, hem karakterle bütünleşiyor hem de oyunculuğu takdir topluyor.