Kızıl Goncalar'ın En Gizemli Karakteri Cüneyd'e Hayat Veren Mert Yazıcıoğlu Oyunculuğuyla Büyüledi!
Kızıl Goncalar'ın En Gizemli Karakteri Cüneyd'e Hayat Veren Mert Yazıcıoğlu Oyunculuğuyla Büyüledi!
Kızıl Goncalar RTÜK sansürünün ardından TV macerasına devam ediyor. Dizide hemen her karakter ayrı merak edilse de, hikayesi en çok merak edilen ve fazlasıyla gizemli bulunan Cüneyd karakteri izleyicinin ayrı bir dikkatini çekiyor. Karaktere hayat veren Mert Yazıcıoğlu da öyle devleşiyor ki, hem karakterle bütünleşiyor hem de oyunculuğu takdir topluyor.
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Kızıl Goncalar ekranların en çok merak edilen ve en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Hatta ilk iki bölümünün ardından bir de 2 hafta durdurma cezası alınca, dizi resmen daha da güçlendi.
Tüm bu yaşananlar izleyicinin daha çok merak etmesine ve yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklemesine neden oldu.
Dizide hemen her karakterin hikayesi ilgi çekiyor ama Cüneyd'in bir başka gizemi var.
O gizemi izleyiciye hissettiren, tüm duygu geçişlerini iliklerimize kadar hissettiren de elbette karaktere hayat veren Mert Yazıcıoğlu!
Ünlü oyuncu karakteri o kadar başarılı yansıtıyor ki, övgülerin ardı arkası kesilmiyor!
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Siz Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyd karakterini canlandırmasını nasıl buluyorsunuz?
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