Meryem'in Zorla Evlendirilen Kızını Yurt Dışına Kaçırmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar Fragmanı Gündem Oldu!
Meryem'in Zorla Evlendirilen Kızını Yurt Dışına Kaçırmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar Fragmanı Gündem Oldu!
RTÜK sansürünün ardından ekranlardaki yerini alan Kızıl Goncalar, üçüncü bölümüyle büyük bir ilgi topladı. Yine oldukça iddialı sahnelerin yer aldığı dizi izleyicinin beğenisini yeniden kazanırken, yeni bölüm fragmanıyla da çok konuşuldu.
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Kızıl Goncalar 3 haftalık aranın ardından TV ekranlarına dönerek izleyiciyle buluştu.
İzlerken hem heyecanlandıran hem de sinir katsayımızı artıran üçüncü bölüm yine çok sevildi.
Üçüncü bölümde Meryem kızını korumak istediyse de koruyamamış, Cüneyd ile nişanlanmasına engel olamamıştı.
Fragmanda da Meryem'in, Levent'ten yardım alarak kızını Fransa'ya kaçırma çabasına tanık oluyoruz.
Ancak tam da pasaport için fotoğraf çekilirken Naim'in gelmesi ortalığı iyice karıştırıyor.
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Dizinin merakla beklenen yeni bölümünün fragmanına yorum yağdı.
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Siz üçüncü bölümü ve fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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