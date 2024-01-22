Meryem'in Zorla Evlendirilen Kızını Yurt Dışına Kaçırmaya Çalıştığı Kızıl Goncalar Fragmanı Gündem Oldu!

RTÜK sansürünün ardından ekranlardaki yerini alan Kızıl Goncalar, üçüncü bölümüyle büyük bir ilgi topladı. Yine oldukça iddialı sahnelerin yer aldığı dizi izleyicinin beğenisini yeniden kazanırken, yeni bölüm fragmanıyla da çok konuşuldu.