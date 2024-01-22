2022'de Kendisini Yazan Gizem'e Kafayı Fena Takan Nagihan'ın Öfkesi Dinmiyor: "Hep Birilerinin Maşası Oldun!"
2022'de Kendisini Yazan Gizem'e Kafayı Fena Takan Nagihan'ın Öfkesi Dinmiyor: "Hep Birilerinin Maşası Oldun!"
Survivor All Star'da tartışmasız gün geçmiyor. Ancak bu kez tartışmayı başlatan durum aynı gün içinde değil, iki yıl önce başladı. Gizem'e kinini hatırlayan Nagihan, 2 yıl önce kendisini potaya gitmesi için yazan Gizem'i adeta yerin dibine soktu.
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Büyük heyecan ve bitmek bilmez kaoslarla başlayan Survivor'da sular her zaman olduğu gibi durulmuyor.
Yarışmanın en hırslı isimlerinden Nagihan, yarışmanın ve içinde bulunduğu takımın performansının istediği gibi gitmemesinden şikayetçi.
Bir de üstüne takımın en güçlü isimlerinden Özgür'ün isminin yazılması Nagihan'ın sinir stres seviyesini arşa taşıdı.
Bu konuda hesap sormaya çalıştığı Bozok ile tartışırken araya giren Gizem, bu öfkeden en çok nasibini alan isim oldu.
Tartışmanın başında Gizem kininin 2022'de kendisini yazmasıyla başladığını az biraz belli eden Nagihan, öfkesini bir türlü dindiremedi.
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Öfkesine engel olamayan Nagihan, Gizem'i 'erkeklerin boyunduruğu altına girerek yan gelip yatmakla' suçladı.
Konseyde de sözlerine devam eden Nagihan, bunları 2022'de de söylediğini, Gizem'in daima birilerinin arkasına sığındığını dile getirdi.
İzleyicilerden Nagihan'a destek yağdı.
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