2022'de Kendisini Yazan Gizem'e Kafayı Fena Takan Nagihan'ın Öfkesi Dinmiyor: "Hep Birilerinin Maşası Oldun!"

Survivor All Star'da tartışmasız gün geçmiyor. Ancak bu kez tartışmayı başlatan durum aynı gün içinde değil, iki yıl önce başladı. Gizem'e kinini hatırlayan Nagihan, 2 yıl önce kendisini potaya gitmesi için yazan Gizem'i adeta yerin dibine soktu.