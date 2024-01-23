Zeynep Bastık ve Edis'in Organizasyon Şirketinden 13 Milyon TL Alıp Konserlere Çıkmadıkları İddia Edildi

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre son yılların en popüler iki şarkıcısı Zeynep Bastık ve Edis hayret ettiren bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri 13 milyon TL ödeme yaptı fakat Edis ve Zeynep Bastık konsere çıkmadı.