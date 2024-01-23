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Zeynep Bastık ve Edis'in Organizasyon Şirketinden 13 Milyon TL Alıp Konserlere Çıkmadıkları İddia Edildi

Zeynep Bastık ve Edis'in Organizasyon Şirketinden 13 Milyon TL Alıp Konserlere Çıkmadıkları İddia Edildi

Edis Zeynep Bastık
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 09:45

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre son yılların en popüler iki şarkıcısı Zeynep Bastık ve Edis hayret ettiren bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri 13 milyon TL ödeme yaptı fakat Edis ve Zeynep Bastık konsere çıkmadı.

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Şarkılarıyla tüm ülkenin diline pelesenk olan ve herkesin yakından takip ettiği sanatçılar arasında elbette Edis ve Zeynep Bastık da yer alıyor.

Şarkılarıyla tüm ülkenin diline pelesenk olan ve herkesin yakından takip ettiği sanatçılar arasında elbette Edis ve Zeynep Bastık da yer alıyor.

Konserlerinde biletler tükenen, sahneleriyle herkesi etkileyen ikili aynı zamanda yakın arkadaş. Birlikte söyledikleri şarkılar da binlerce kişi tarafından dinleniyor.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Edis ve Zeynep Bastık hakkında herkesin ağzını açık bırakacak bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Edis ve Zeynep Bastık hakkında herkesin ağzını açık bırakacak bir iddia ortaya atıldı.

İkilinin Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri olan Streetlife ise üç konser karşılığı anlaştığı iddia edildi.

Yine söylenenlere göre üç konser vermek için anlaşan ikili bunun karşılığında 400 bin euro yani 13 milyon TL ödeme aldı.

Yine söylenenlere göre üç konser vermek için anlaşan ikili bunun karşılığında 400 bin euro yani 13 milyon TL ödeme aldı.

Hatta bunun üstüne Streetlife'ın konserler için üç farklı afiş bastırdıkları ifade edildi.

Streetlife yetkililerinin söylemlerine göre 13 milyon TL'yi alan Edis ve Zeynep Bastık, teknik konuları öne sürerek ve yeni tarih ya da yer belirtmeyerek konserlerini iptal etti.

Streetlife yetkililerinin söylemlerine göre 13 milyon TL'yi alan Edis ve Zeynep Bastık, teknik konuları öne sürerek ve yeni tarih ya da yer belirtmeyerek konserlerini iptal etti.

Yaşanan durumun ardından firma sahibi ve yetkili isimler Edis ve Zeynep Bastık'a ulaşmaya çalışsa da telefonlarına da maillerine de geri dönüş alamadı.

Sanatçılara ulaşamayan organizasyon şirketinin ihtarname çektiği fakat Edis'in babasının bu ihtarnameleri teslim almadığı iddia edildi.

Sanatçılara ulaşamayan organizasyon şirketinin ihtarname çektiği fakat Edis'in babasının bu ihtarnameleri teslim almadığı iddia edildi.

Aynı zamanda şirket avukatları İstanbul'a geldiklerinde de kimseyle iletişime geçemediğini ve ulaşamadığını söyledi.

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2022 yılında imzalanan anlaşmaya göre Edis ve Zeynep Bastık'ın Stuttgard, Berlin ve Düsseldorf'ta üç konser vermesi bekleniyordu.

2022 yılında imzalanan anlaşmaya göre Edis ve Zeynep Bastık'ın Stuttgard, Berlin ve Düsseldorf'ta üç konser vermesi bekleniyordu.

İkiliye iş karşılığında 200'er bin euro ödeme yapıldığı, hatta sanatçıların bağlı oldukları şirketlere ön ödeme gerçekleştirildiği beyan edildi.

Ardından tüm ücretin banka aracılığı ile gönderildiği fakat konsere çıkmayan Zeynep Bastık ve Edis'in ücretleri geri vermediği ifade edildi.

Ardından tüm ücretin banka aracılığı ile gönderildiği fakat konsere çıkmayan Zeynep Bastık ve Edis'in ücretleri geri vermediği ifade edildi.

Organizasyon şirketinin iki sanatçı ve ekibi için uçak biletlerini alıp vize ücretini de karşıladığı söylendi.

Dekontları paylaşan şirket yetkilileri toplam zararlarının 26 milyon TL olduğunu iddia etti.

Dekontları paylaşan şirket yetkilileri toplam zararlarının 26 milyon TL olduğunu iddia etti.

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