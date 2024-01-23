Zeynep Bastık ve Edis'in Organizasyon Şirketinden 13 Milyon TL Alıp Konserlere Çıkmadıkları İddia Edildi
Zeynep Bastık ve Edis'in Organizasyon Şirketinden 13 Milyon TL Alıp Konserlere Çıkmadıkları İddia Edildi
Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre son yılların en popüler iki şarkıcısı Zeynep Bastık ve Edis hayret ettiren bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre Avrupa'nın en büyük organizasyon şirketlerinden biri 13 milyon TL ödeme yaptı fakat Edis ve Zeynep Bastık konsere çıkmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkılarıyla tüm ülkenin diline pelesenk olan ve herkesin yakından takip ettiği sanatçılar arasında elbette Edis ve Zeynep Bastık da yer alıyor.
Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Edis ve Zeynep Bastık hakkında herkesin ağzını açık bırakacak bir iddia ortaya atıldı.
Yine söylenenlere göre üç konser vermek için anlaşan ikili bunun karşılığında 400 bin euro yani 13 milyon TL ödeme aldı.
Streetlife yetkililerinin söylemlerine göre 13 milyon TL'yi alan Edis ve Zeynep Bastık, teknik konuları öne sürerek ve yeni tarih ya da yer belirtmeyerek konserlerini iptal etti.
Sanatçılara ulaşamayan organizasyon şirketinin ihtarname çektiği fakat Edis'in babasının bu ihtarnameleri teslim almadığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2022 yılında imzalanan anlaşmaya göre Edis ve Zeynep Bastık'ın Stuttgard, Berlin ve Düsseldorf'ta üç konser vermesi bekleniyordu.
Ardından tüm ücretin banka aracılığı ile gönderildiği fakat konsere çıkmayan Zeynep Bastık ve Edis'in ücretleri geri vermediği ifade edildi.
Dekontları paylaşan şirket yetkilileri toplam zararlarının 26 milyon TL olduğunu iddia etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda