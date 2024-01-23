Ece Erken'in Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katilinin Müebbet Hapis Cezası Almasının Ardından İçi Soğumadı
Ece Erken'in Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katilinin Müebbet Hapis Cezası Almasının Ardından İçi Soğumadı
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Kadir Yasak tarafından ateş edilerek öldürülmüştü. 20 kişilik sanık listesine sahip dava 22 Ocak Pazartesi günü itibariyle sonuçlandı. Saldırıyı gerçekleştiren isim müebbet hapis cezasına çarptırılırken Ece Erken cezanın ardından sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yaptı.
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Ece Erken'in 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında silahlı saldırıya uğramıştı.
İlgili dava Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı. 10 sanıkla başlayan duruşmanın sonunda 20 sanığın adı dava dosyasına işlenmişti.
Mahkeme Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma suçlarından 15 yıl 6 ay hapis cezası almasına karar verdi.
Ece Erken ise ilk günden beri beklediği dava sonucunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden peşi sıra paylaşımlar yapmaya başladı.
"eyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var."
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Erken'in üst üste yaptığı paylaşımlar takipçilerinin oldukça dikkatini çekti.
"Her kim bir insanın yaşamasına vesile olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve bir insanı öldüren kimse de bütün insanlığı öldürmüş gibi günah işlemiştir.""
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