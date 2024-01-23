Ece Erken'in Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katilinin Müebbet Hapis Cezası Almasının Ardından İçi Soğumadı

'Kul hakkı diye bir şey var. Bu hayatın bir de ahireti var. Anı var. Vakti var. Zamanı var. Hesap günü var. Mahşer var. Cennet var. Cehennem var. Azap var. Hesap var. Allah var. Sen yanına kar kalacak san. Az veya çok fark etmez. Her ahın bir dönüşü var.'