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Ece Erken'in Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katilinin Müebbet Hapis Cezası Almasının Ardından İçi Soğumadı

Ece Erken'in Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katilinin Müebbet Hapis Cezası Almasının Ardından İçi Soğumadı

GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 09:00

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Kadir Yasak tarafından ateş edilerek öldürülmüştü. 20 kişilik sanık listesine sahip dava 22 Ocak Pazartesi günü itibariyle sonuçlandı. Saldırıyı gerçekleştiren isim müebbet hapis cezasına çarptırılırken Ece Erken cezanın ardından sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

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Ece Erken'in 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında silahlı saldırıya uğramıştı.

Ece Erken'in 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılında silahlı saldırıya uğramıştı.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden biri olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de silahlı saldırıya uğramıştı. Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İlgili dava Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı. 10 sanıkla başlayan duruşmanın sonunda 20 sanığın adı dava dosyasına işlenmişti.

İlgili dava Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı. 10 sanıkla başlayan duruşmanın sonunda 20 sanığın adı dava dosyasına işlenmişti.

20 sanığın adının geçtiği dava, 22 Ocak 2024 tarihinde sonuçlandı.

Mahkeme Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma suçlarından 15 yıl 6 ay hapis cezası almasına karar verdi.

Mahkeme Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma suçlarından 15 yıl 6 ay hapis cezası almasına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan 61 sayfalık iddianamede bahsi geçen sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in, Suphi Malgaz'dan talep ettikleri parayı alamamaları sonucu Mahmutyazıcıoğlu'na düşmanlık besledikleri ve Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk'ün ise Ali Yasak'ın yeğenlerini yağmaya teşvik ettikleri beyan ediliyor.

İddianameye dair detayları burada paylaştık:

Ece Erken ise ilk günden beri beklediği dava sonucunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden peşi sıra paylaşımlar yapmaya başladı.

Ece Erken ise ilk günden beri beklediği dava sonucunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden peşi sıra paylaşımlar yapmaya başladı.

Erken, verilen cezanın yalnız bununla sınırlı kalmayacağını, öbür dünyada da cezasını çekeceğini ima eden paylaşımlarda bulundu.

"eyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var."

"eyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var."
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Erken'in üst üste yaptığı paylaşımlar takipçilerinin oldukça dikkatini çekti.

Erken'in üst üste yaptığı paylaşımlar takipçilerinin oldukça dikkatini çekti.

'Kul hakkı diye bir şey var. Bu hayatın bir de ahireti var. Anı var. Vakti var. Zamanı var. Hesap günü var. Mahşer var. Cennet var. Cehennem var. Azap var. Hesap var. Allah var. Sen yanına kar kalacak san. Az veya çok fark etmez. Her ahın bir dönüşü var.'

"Her kim bir insanın yaşamasına vesile olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve bir insanı öldüren kimse de bütün insanlığı öldürmüş gibi günah işlemiştir.""

"Her kim bir insanın yaşamasına vesile olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve bir insanı öldüren kimse de bütün insanlığı öldürmüş gibi günah işlemiştir.""

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