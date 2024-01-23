Ajda Pekkan ve Ailesiyle Özdeşleşen Beykoz’daki Tarihi Panayot Yalısı Milyon Liralara Satışa Çıktı

3 tam kat ve 1 çatı katına sahip, kendine özel rıhtımı ve 6 metrekare terası olan yalı 39 metre taban oturumuna sahip. 2018 yılında satış fiyatı ise 2.5 milyon dolar yani o dönemin kuruna göre yaklaşık 15 milyon TL değerindeydi.