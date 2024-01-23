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Ajda Pekkan ve Ailesiyle Özdeşleşen Beykoz’daki Tarihi Panayot Yalısı Milyon Liralara Satışa Çıktı

Ajda Pekkan ve Ailesiyle Özdeşleşen Beykoz’daki Tarihi Panayot Yalısı Milyon Liralara Satışa Çıktı

Ajda Pekkan
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 11:50

Adı Ajda Pekkan ile anılan, herkesin kendisine ait olduğunu hatırladığı İstanbul'un tarihi yalılarından Panayot Yalısı satılığa çıktı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre milyonlar değerinde satılığa çıkan yalı sahiplerine kısa süre içinde büyük kar getirecek!

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Türkiye'nin en sevilen ve yıllardır gözde olan sanatçılarından Ajda Pekkan, son dönemlerde birbirinden farklı konularla gündeme geliyor.

Türkiye'nin en sevilen ve yıllardır gözde olan sanatçılarından Ajda Pekkan, son dönemlerde birbirinden farklı konularla gündeme geliyor.

Türk pop müziğinde öncü isimleren biri olan Ajda Pekkan, yıllardır sahnedeki yerini korumaya devam ediyor. 77 yaşındaki şarkıcı herkes tarafından Süperstar lakabı ile anılıyor.

Pek çok sanatçı gibi Ajda Pekkan'ın da hayatının film olacağını öğrenmiştik.

Pek çok sanatçı gibi Ajda Pekkan'ın da hayatının film olacağını öğrenmiştik.

Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren ve özel hayatı oldukça merak edilen Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde 'Anne olmak içimde ukde kaldı' açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun tüm hayatını izleyeceğimiz film için çalışmalar sürerken başrolünde Serenay Sarıkaya, Ayça Varlıer gibi isimlerin adı geçmeye başlamıştı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre adı Ajda Pekkan ile anılan, geçmişte ünlü sanatçının ailesine ait olan tarihi yalı satışa çıkmış.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre adı Ajda Pekkan ile anılan, geçmişte ünlü sanatçının ailesine ait olan tarihi yalı satışa çıkmış.

Beykoz'da yer alan bahsi geçen yalıda Ajda Pekkan'ın doğup büyüdüğü biliniyor.

Hatta 2018 yılında Ajda Pekkan satışa çıktığını öğrendiği yalıyı alabilmek için harekete geçmişti.

Hatta 2018 yılında Ajda Pekkan satışa çıktığını öğrendiği yalıyı alabilmek için harekete geçmişti.

O dönemde 5 milyon dolar üzerinden satışa çıkan yalıyı Ajda Pekkan'ın satın almak istediği söylenmişti. Fakat öğrenilene göre Pekkan yalıyı almamıştı.

2018 yılında ismini açıklamak istemeyen akademisyen bir çiftin satın aldığı yalının yeniden satışa çıktığı öğrenildi.

2018 yılında ismini açıklamak istemeyen akademisyen bir çiftin satın aldığı yalının yeniden satışa çıktığı öğrenildi.

Ajda Pekkan'ın amcası Ali Pekkan tarafından 1936 yılında yapılan yalı, Ajda Pekkan'ın büyüdüğü yalı olarak biliniyor. 1971 İstanbul'un Tarihi Eser Tescilli 360 yalısından biri olan ve korumaya alınan Panayot Yalısı, 1998 yılında satılmıştı.

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2012 yılında yenilenen yalı İstanbul'un en küçük yalısı olarak dikkat çekiyor aynı zamanda.

2012 yılında yenilenen yalı İstanbul'un en küçük yalısı olarak dikkat çekiyor aynı zamanda.

3 tam kat ve 1 çatı katına sahip, kendine özel rıhtımı ve 6 metrekare terası olan yalı 39 metre taban oturumuna sahip. 2018 yılında satış fiyatı ise 2.5 milyon dolar yani o dönemin kuruna göre yaklaşık 15 milyon TL değerindeydi.

Yalıyı satın alan akademisyen çiftin 5 yıldır kullanmadığı Panayot Yalısı'nın 48 milyon TL'ye satışa çıktığı öğrenildi.

Yalıyı satın alan akademisyen çiftin 5 yıldır kullanmadığı Panayot Yalısı'nın 48 milyon TL'ye satışa çıktığı öğrenildi.

Çiftin yatırım amaçlı satın aldığı yalıyı beş yıldır boş olarak bıraktığı, şimdi ise satışa çıkardığı öğrenildi. 48 milyon TL'ye satılan yalı yaklaşık 1 milyon 587 bin dolar ediyor.

Yalının ticari bir yatırım olarak tabela ve reklam değerinin de oldukça yüksek olduğu söyleniyor.

Yalının ticari bir yatırım olarak tabela ve reklam değerinin de oldukça yüksek olduğu söyleniyor.

Emlak Danışmanı Selim Onan'a göre caddeye cephesi bulunan, bir boş duvarı da Beykoz İskelesi'ne bakan yalının reklam değeri bir hayli yüksek.

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