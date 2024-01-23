Ajda Pekkan ve Ailesiyle Özdeşleşen Beykoz’daki Tarihi Panayot Yalısı Milyon Liralara Satışa Çıktı
Ajda Pekkan ve Ailesiyle Özdeşleşen Beykoz’daki Tarihi Panayot Yalısı Milyon Liralara Satışa Çıktı
Adı Ajda Pekkan ile anılan, herkesin kendisine ait olduğunu hatırladığı İstanbul'un tarihi yalılarından Panayot Yalısı satılığa çıktı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre milyonlar değerinde satılığa çıkan yalı sahiplerine kısa süre içinde büyük kar getirecek!
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Türkiye'nin en sevilen ve yıllardır gözde olan sanatçılarından Ajda Pekkan, son dönemlerde birbirinden farklı konularla gündeme geliyor.
Pek çok sanatçı gibi Ajda Pekkan'ın da hayatının film olacağını öğrenmiştik.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre adı Ajda Pekkan ile anılan, geçmişte ünlü sanatçının ailesine ait olan tarihi yalı satışa çıkmış.
Hatta 2018 yılında Ajda Pekkan satışa çıktığını öğrendiği yalıyı alabilmek için harekete geçmişti.
2018 yılında ismini açıklamak istemeyen akademisyen bir çiftin satın aldığı yalının yeniden satışa çıktığı öğrenildi.
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2012 yılında yenilenen yalı İstanbul'un en küçük yalısı olarak dikkat çekiyor aynı zamanda.
Yalıyı satın alan akademisyen çiftin 5 yıldır kullanmadığı Panayot Yalısı'nın 48 milyon TL'ye satışa çıktığı öğrenildi.
Yalının ticari bir yatırım olarak tabela ve reklam değerinin de oldukça yüksek olduğu söyleniyor.
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