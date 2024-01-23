Kanye West ve Eşi Bianca Censori Sokakta Hiç Tanımadıkları Bir Adam Tarafından Ağır Sözlere Tehdit Edildiler
Kanye West ve Eşi Bianca Censori Sokakta Hiç Tanımadıkları Bir Adam Tarafından Ağır Sözlere Tehdit Edildiler
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/22/kanye-...
Kanye West ve Bianca Censori Los Angeles sokaklarında rastgele bir adamla karşılaştılar, adam yüksek sesle çifte bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Detaylar içeriğimizde👇
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Kanye West ve eşi Bianca Censori magazin gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olmaya devam ediyor.
Çift arabalarına doğru yürürken birden ortaya çıkan bir yabancı Kanye'ye karşı bağırarak sözlü bir şekilde saldırmaya başladı.
İkili kendilerine yaklaşan ve hatta arabaya binerken birkaç dakikalığına yollarını kesen yabancı yüzünden oldukça telaşlandı.
West’e karşı oldukça ağır sözler eden adam sanki bir alıp veremediği var gibi "Siz bir b** değilsiniz!!!" diye bağırarak çifti korkutmaya devam etti.
Yabancı adam ayrıca onlara kendi bölgesinde olduklarını söyledi ve çiftin arabaya binip yol almasına rağmen tehditkâr el işaretleri yaparak küfürler savurmaya devam etti. İşte o görüntüler👇
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