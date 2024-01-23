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Güney Koreli Futbolcu Heung Min Son'un Babasını Dinleyerek Aile Kurmamasının Sebebi Sizi Hüzünlendirecek

Güney Koreli Futbolcu Heung Min Son'un Babasını Dinleyerek Aile Kurmamasının Sebebi Sizi Hüzünlendirecek

Güney Kore
GNS
GNS - Onedio Editörü
23.01.2024 - 14:50

Güney Kore'nin en başarılı futbolcularından biri olan Heung Min Son, tüm dünya basınında sempatikliği ve kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri. Ünlü futbolcunun tüm hayatını babasının bir nasihati üstüne şekillendirmesi ve aile kurmaması hakkındaki hikayeyi duymak gözünüzde bir damla yaşa sebep olacak.

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Güney Kore'nin en başarılı ve tanınan futbolcularından bir tanesi de Heung Min Son.

Güney Kore'nin en başarılı ve tanınan futbolcularından bir tanesi de Heung Min Son.

Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın kaptanı olan Heung Min, aynı zamanda Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyiyor.

Özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve adından söz ettiren Heung Min Son, futbolla ilgilenmeyenlerin bile hafızalarına kazınan isimlerden.

Özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve adından söz ettiren Heung Min Son, futbolla ilgilenmeyenlerin bile hafızalarına kazınan isimlerden.

Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae ile birlikte top koşturan Heung Min Son, sempatik tavırları ve medyaya yansıyan videolarıyla herkesin hayran olduğu bir isim haline geldi. Tabii Dünya Kupası'nın ardından yapmış olduğu marka işbirlikleri de bu konuda etkili oldu.

Heung Min Son'un maçlarını izleyenler bilir ki ünlü futbolcunun çocuklara bakarken resmen içi gidiyor.

Heung Min Son'un maçlarını izleyenler bilir ki ünlü futbolcunun çocuklara bakarken resmen içi gidiyor.

Maç önceleri ve maç sonraları çocuklarla olan iletişimi görenlerin gözlerini dolduruyor. Diğer yandan takım arkadaşlarının çocuklarıyla da arası oldukça iyi. Sürekli onlarla oyunlar oynadığı ve sevdiği söyleniyor.

Heung Min Son'un özel hayatına gelecek olursak bir sevgilisi var mı bilmiyoruz fakat kendisi evli değil ve çocuğu yok.

Heung Min Son'un özel hayatına gelecek olursak bir sevgilisi var mı bilmiyoruz fakat kendisi evli değil ve çocuğu yok.

Peki bu kadar çocuk seven biriyken ve gözlerinden çocuklara bakarken kalpler çıkarken neden kendine bir aile kurmuyor dersiniz?

Bunun esas sebebi Heung Min Son'un babası. Babası da tıpkı kendisi gibi eski bir futbolcu olan Son Woong-jung.

Bunun esas sebebi Heung Min Son'un babası. Babası da tıpkı kendisi gibi eski bir futbolcu olan Son Woong-jung.

Oğlunu başarılı bir futbolcu olarak yetiştiren Son Woong-jung, verdiği nasihatle onun bütün hayatının yapı taşını oluşturuyor desek yeridir.

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Peki o nasihat ne mi dersiniz? "Futbolu bırakmadan evlenme. Evlenirsen önce eşin ve çocukların, sonra futbol gelir."

Peki o nasihat ne mi dersiniz? "Futbolu bırakmadan evlenme. Evlenirsen önce eşin ve çocukların, sonra futbol gelir."

Başarılı bir kariyere sahip olan Heung Min Son'un hayatını şekillendiren nasihat işte bu. Ünlü futbolcu babasının sözünü dinliyor.

Başarılı bir kariyere sahip olan Heung Min Son'un hayatını şekillendiren nasihat işte bu. Ünlü futbolcu babasının sözünü dinliyor.

Anlayacağınız futbol kariyeri uğruna evlenmiyor ve çocuk sahibi olmuyor.

Gdhspor Instagram sayfasının kendisinin bu hikayesi için hazırlamış olduğu videoyu da bırakıyoruz sizler için:

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