Güney Koreli Futbolcu Heung Min Son'un Babasını Dinleyerek Aile Kurmamasının Sebebi Sizi Hüzünlendirecek
Güney Koreli Futbolcu Heung Min Son'un Babasını Dinleyerek Aile Kurmamasının Sebebi Sizi Hüzünlendirecek
Güney Kore'nin en başarılı futbolcularından biri olan Heung Min Son, tüm dünya basınında sempatikliği ve kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri. Ünlü futbolcunun tüm hayatını babasının bir nasihati üstüne şekillendirmesi ve aile kurmaması hakkındaki hikayeyi duymak gözünüzde bir damla yaşa sebep olacak.
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Güney Kore'nin en başarılı ve tanınan futbolcularından bir tanesi de Heung Min Son.
Özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve adından söz ettiren Heung Min Son, futbolla ilgilenmeyenlerin bile hafızalarına kazınan isimlerden.
Heung Min Son'un maçlarını izleyenler bilir ki ünlü futbolcunun çocuklara bakarken resmen içi gidiyor.
Heung Min Son'un özel hayatına gelecek olursak bir sevgilisi var mı bilmiyoruz fakat kendisi evli değil ve çocuğu yok.
Bunun esas sebebi Heung Min Son'un babası. Babası da tıpkı kendisi gibi eski bir futbolcu olan Son Woong-jung.
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Peki o nasihat ne mi dersiniz? "Futbolu bırakmadan evlenme. Evlenirsen önce eşin ve çocukların, sonra futbol gelir."
Başarılı bir kariyere sahip olan Heung Min Son'un hayatını şekillendiren nasihat işte bu. Ünlü futbolcu babasının sözünü dinliyor.
Gdhspor Instagram sayfasının kendisinin bu hikayesi için hazırlamış olduğu videoyu da bırakıyoruz sizler için:
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