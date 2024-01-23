Güney Koreli Futbolcu Heung Min Son'un Babasını Dinleyerek Aile Kurmamasının Sebebi Sizi Hüzünlendirecek

Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae ile birlikte top koşturan Heung Min Son, sempatik tavırları ve medyaya yansıyan videolarıyla herkesin hayran olduğu bir isim haline geldi. Tabii Dünya Kupası'nın ardından yapmış olduğu marka işbirlikleri de bu konuda etkili oldu.