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Arda Güler'in İsyanı İspanyol Basınında: Real Madrid Farklı Seçenekleri Değerlendirmeye Başladı

Arda Güler'in İsyanı İspanyol Basınında: Real Madrid Farklı Seçenekleri Değerlendirmeye Başladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 14:01

Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki yıldızımız Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra sadece 67 dakika forma şansı alması çok tartışıldı. Almeria maçında oyuna sonradan girmeyi bekleyen Arda Güler'in oyuna alınmayacağını anladığında verdiği tepki İspanyol basınına da yansıdı. Sport, Arda Güler'in haziran ayına kadar kiralanabileceğini yazdı.

Kaynak: Sport

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Almeria maçının son dakikalarında oyuna giremeyeceğini anlayan Arda Güler'in tepkisi İspanyol basınının da dikkatini çekti.

Almeria maçının son dakikalarında oyuna giremeyeceğini anlayan Arda Güler'in tepkisi İspanyol basınının da dikkatini çekti.

Carlo Ancelotti'nin sakatlığını atlatan Arda Güler'e forma şansı vermemesini "unutulmak" olarak nitelendiren Sport, milli futbolcumuzun kiralanabileceğini yazdı.

Carlo Ancelotti'nin sakatlığını atlatan Arda Güler'e forma şansı vermemesini "unutulmak" olarak nitelendiren Sport, milli futbolcumuzun kiralanabileceğini yazdı.

Real Madrid'in geniş kadrosunda istediği forma süresini elde edemeyen Arda Güler'in kiralanmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

Real Madrid'in geniş kadrosunda istediği forma süresini elde edemeyen Arda Güler'in kiralanmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

Son yaşanan hadisenin ardından ise Carlo Ancelotti'nin yıldız futbolcuyu haziran ayına kadar kiralık olarak gönderme fikrini gündeme aldığı konuşuluyor.

Son yaşanan hadisenin ardından ise Carlo Ancelotti'nin yıldız futbolcuyu haziran ayına kadar kiralık olarak gönderme fikrini gündeme aldığı konuşuluyor.

Arda Güler son olarak Almeria maçının 82. dakikasında oyuna giremeyeceği anlayınca böyle tepki göstermişti.

Sizce Arda Güler kiralık gönderilmeli mi? Yorumlarda buluşalım!

Sizce Arda Güler kiralık gönderilmeli mi? Yorumlarda buluşalım!
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