Arda Güler'in İsyanı İspanyol Basınında: Real Madrid Farklı Seçenekleri Değerlendirmeye Başladı
Arda Güler'in İsyanı İspanyol Basınında: Real Madrid Farklı Seçenekleri Değerlendirmeye Başladı
Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki yıldızımız Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra sadece 67 dakika forma şansı alması çok tartışıldı. Almeria maçında oyuna sonradan girmeyi bekleyen Arda Güler'in oyuna alınmayacağını anladığında verdiği tepki İspanyol basınına da yansıdı. Sport, Arda Güler'in haziran ayına kadar kiralanabileceğini yazdı.
Kaynak: Sport
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Almeria maçının son dakikalarında oyuna giremeyeceğini anlayan Arda Güler'in tepkisi İspanyol basınının da dikkatini çekti.
Carlo Ancelotti'nin sakatlığını atlatan Arda Güler'e forma şansı vermemesini "unutulmak" olarak nitelendiren Sport, milli futbolcumuzun kiralanabileceğini yazdı.
Real Madrid'in geniş kadrosunda istediği forma süresini elde edemeyen Arda Güler'in kiralanmaya sıcak bakmadığı biliniyor.
Son yaşanan hadisenin ardından ise Carlo Ancelotti'nin yıldız futbolcuyu haziran ayına kadar kiralık olarak gönderme fikrini gündeme aldığı konuşuluyor.
Sizce Arda Güler kiralık gönderilmeli mi? Yorumlarda buluşalım!
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