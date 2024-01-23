Arda Güler'in İsyanı İspanyol Basınında: Real Madrid Farklı Seçenekleri Değerlendirmeye Başladı

Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki yıldızımız Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra sadece 67 dakika forma şansı alması çok tartışıldı. Almeria maçında oyuna sonradan girmeyi bekleyen Arda Güler'in oyuna alınmayacağını anladığında verdiği tepki İspanyol basınına da yansıdı. Sport, Arda Güler'in haziran ayına kadar kiralanabileceğini yazdı.

Kaynak: Sport