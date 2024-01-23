NBA'de Joel Embiid Tarihe Geçti: Attığı Sayılar Durant'i Bile Şaşırttı!
NBA'de Joel Embiid Tarihe Geçti: Attığı Sayılar Durant'i Bile Şaşırttı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers ile San Antonio Spurs'ün karşılaştığı maça Joel Embiid damgasını vurdu. Tarihi bir performans sergileyen Joel Embiid tam 70 sayı atarak inanılmazı başardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
NBA'de Joel Embiid tarihe geçen bir performansla geceye damga vurdu. 70 sayı atarak takımı Sixers'a galibiyeti getiren Embiid, 18 ribaund aldı ve 5 asist yaptı.
Philadelphia 76ers'ta bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını elde eden yıldız isim aynı zamanda kendi kariyer rekorunu da kırmış oldu.
San Antonio Spurs'ü 133-123 geçtikleri karşılaşmada, 68 sayı atan Wilt Chamberlain'e ait olan 76ers rekorunu kırarak tarihe geçti.
Tarihte 70 sayı barajını aşan dokuzuncu oyuncu olan Embiid adını NBA tarihine yazdırmayı başardı.
22 Ocak 2006'da Lakers forması giyen Kobe Bryant 81 sayı atmıştı. 22 Ocak 2024'te ise Joel Embiid 70 sayı atarak efsaneye selam yolladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kevin Durant, Joel Embiid'in 70 sayı attığını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın