Inter-Napoli Maçındaki Saygı Duruşunda Suudi Arabistanlıların Yuhalama Sesleri İtalyanları Şaşkına Çevirdi
Inter-Napoli Maçındaki Saygı Duruşunda Suudi Arabistanlıların Yuhalama Sesleri İtalyanları Şaşkına Çevirdi
Inter ile Napoli arasında oynanan İtalya Süper Kupa finalinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park Stadyumu'ndaki anma töreni, seyircilerin yuhalamasına maruz kaldı. Efsane futbolcu Gigi Riva'yı onurlandırmak için devre arasında düzenlenen saygı duruşunda Suudi Arabistanlı taraftarlar sessizliği yuhalamalarıyla bozdu.
Kaynak: Twitter / Franco Vanni
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Efsane futbolcu Gigi Riva anısına devre arasında düzenenlenen 1 dakikalık saygı duruşunu Suudi Arabistanlı taraftarların yuhalama sesleri damga vurdu.
Ne olduğunu anlamayan İtalyan taraftarlar alkışlarla yuhalayanları protesto etti.
Efsane futbolcu Gigi Riva'nın vefat haberi maçın başlama vuruşundan hemen önce öğrenilmişti. Bu yüzden takımlar ikinci yarıda efsane futbolcuyu anmak istemişti.
Karşılaşmayı Inter 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürürken, İtalya'da günün konusu anma töreninde yaşananlar oldu.
Gigi Riva anısına düzenlenen saygı duruşunda Suudi Arabistanlı taraftarların yuhaladıkları, İtalyan taraftarların alkışladığı anlar👇
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