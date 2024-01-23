Kanye West'in Eşi Bianca Censori Kocasının Yeni Dişlerine Hayran Olmuş Olacak ki Ekran Kilidi Yaptı
Kanye West'in Eşi Bianca Censori Kocasının Yeni Dişlerine Hayran Olmuş Olacak ki Ekran Kilidi Yaptı
Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin kocasının olay yaratan yeni titanyum dişlerini ekran resmi yaptığı objektiflere yakalandı. Detaylar içeriğimizde👇
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Şüphesiz gündemin en çok konuşulan isimlerinden olan Kanye West ve Bianca Censori'yi sürekli magazin gündeminde duyuyoruz.
Kanye West Kim Kardashian ile yaşadığı ayrılıktan sonra birlikte olduğu Bianca'nın giyim tarzı ve ona karşı olan davranışları yüzünden epey bir eleştiriye maruz kalıyor.
Toplumun kıyafetlerini seçen West'e olan eleştirilerine rağmen Censori'nin hiçbir tepki göstermemesi ve adeta boyun eğmesi de gözlerden kaçmıyor.
Hatta ünlü rapçinin eşinin doğum gününü kutlarken kullandığı aşk dolu sözcükler baya sürpriz olmuştu herkese.
Kanye West geçtiğimiz günlerde bütün dişlerini söktürüp yerine 850 bin dolar değerinde titanyum ile kaplatmıştı hatırlarsanız.
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Rapçinin eşi Bianca Censori, yeni görünümünü çok beğenmiş olacak ki, telefonunun arka planını titanyum dişlerinin olduğu fotoğrafla değiştirdiği gözlerden kaçmadı.
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