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Grinin Elli Tonu'nun Yıldızı Jamie Dornan Zehirli Bir Tırtıl Tarafından Isırıldıktan Sonra Kalp Krizi Geçirdi

Grinin Elli Tonu'nun Yıldızı Jamie Dornan Zehirli Bir Tırtıl Tarafından Isırıldıktan Sonra Kalp Krizi Geçirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 12:46

Ünlü oyuncu Jamie Dornan Portekiz'e yaptığı bit gezide zehirli bir tırtılın neden olduğu kalp krizinden sonra hastaneye kaldırıldı. Detaylar içeriğimizde👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/22/entert...
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Yakışıklılığı ile nam salmış oyuncu ve model Jamie Dornan'ı “Grinin Elli Tonu” seri filmleriyle çoğumuz tanıyoruz.

Yakışıklılığı ile nam salmış oyuncu ve model Jamie Dornan'ı “Grinin Elli Tonu” seri filmleriyle çoğumuz tanıyoruz.

Dornan'ın arkadaşı sunucu Gordon Smart’la gittiği Portekiz tatilinde zehirli tırtıllar tarafından ısırıldı.

Dornan'ın arkadaşı sunucu Gordon Smart’la gittiği Portekiz tatilinde zehirli tırtıllar tarafından ısırıldı.
pagesix.com

Bir televizyon programına konuşan Gordon Smart, kendisinin ve Jamie Dornan’ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduklarını söyledi.

Bir televizyon programına konuşan Gordon Smart, kendisinin ve Jamie Dornan’ın zehirli tırtıllar nedeniyle hastanelik olduklarını söyledi.
pagesix.com

Tatillerinin ertesi günü kötü hissetmeye başladıklarını ve vücutlarının uyuştuğunu söyleyen Smart, karıncalanma yaşadıklarını belirterek “oradan canlı çıktığımız için çok şanslıyız" dedi.

Tatillerinin ertesi günü kötü hissetmeye başladıklarını ve vücutlarının uyuştuğunu söyleyen Smart, karıncalanma yaşadıklarını belirterek “oradan canlı çıktığımız için çok şanslıyız" dedi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen ünlü oyuncu semptomlardan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen ünlü oyuncu semptomlardan sonra hastaneye kaldırıldı.
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