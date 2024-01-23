North West Yine Yaramazlık Peşinde, Bu Sefer Kim Kardashian'ın Makyajsız Selfie'sini Sızdırdı

Ya bu Kardashian-West ailesi hiç mi gündemden düşmez kardeşim? İşin ilginç tarafı her olayda herkesi 'Nasıl ya? N'oluyor?' dedirtmeye devam ediyorlar. Kim Kardashian'ın babasına en çok benzeyen kızı, 10 yaşındaki North West, paylaştığı tiktoklarıyla her geçen gün; hem huy olarak, hem de görünüş olarak Kanye West'e çok benzediğini hepimize hatırlatıyor. Gelin bakalım bu sefer North ne işler çevirmiş...