North West Yine Yaramazlık Peşinde, Bu Sefer Kim Kardashian'ın Makyajsız Selfie'sini Sızdırdı
North West Yine Yaramazlık Peşinde, Bu Sefer Kim Kardashian'ın Makyajsız Selfie'sini Sızdırdı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Ya bu Kardashian-West ailesi hiç mi gündemden düşmez kardeşim? İşin ilginç tarafı her olayda herkesi 'Nasıl ya? N'oluyor?' dedirtmeye devam ediyorlar. Kim Kardashian'ın babasına en çok benzeyen kızı, 10 yaşındaki North West, paylaştığı tiktoklarıyla her geçen gün; hem huy olarak, hem de görünüş olarak Kanye West'e çok benzediğini hepimize hatırlatıyor. Gelin bakalım bu sefer North ne işler çevirmiş...
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Kim Kardashian'ın hem ne kadar tarz olduğunu...
Hem de ne kadar kusursuz bir cilde sahip olduğunu bütün paylaşımlarından görüyoruz.
Yeni yıla günler kala, Noel'den kalan; kızları North West ve Chicago West ile verdikleri pozları da şuraya şöyle bırakalım... Kraliçe ve prensesleri...
Bu fotoğraflara verilen tepkilerin çoğu Chicago'nun Kim'e olan benzerliğineydi.
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Şimdi gelelim North West'in, Kim ile olan ortak TikTok hesabından paylaştığı fotoğraflara. Emin olun bu bakmış olduğunuz fotoğraflardan çok daha farklı! Sizi alıştırmak için Kim Kardashian'ın kendi paylaştığı, çok az makyajının olduğu bir fotoğrafı koyduk... İşte North'un paylaştığı o fotoğraflar👇👇👇
Kim Kardashian ve Chicago West, birlikte gölgeli bir beyaz tentenin altında dışarıda görülüyor.
Klasik dudak büzme pozu da yapıldıysa son fotoğrafımıza geçelim...
Bu fotoğrafta da Kim Kardashian, karlı bir macera için hazırlık yaparken iki barış işareti yapıyor.
Kardashian'ın genellikle kendisini sergilediği fotoğrafların aksine, North'un yüklediği fotoğraflarda, hiçbir kusur veya kırışıklığı düzenlenmemiş. Kim'in yüz kusurlarını ve kırışıklıklarını içermesi, sosyal medyanın dikkatini epey bir çekti.
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