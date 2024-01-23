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North West Yine Yaramazlık Peşinde, Bu Sefer Kim Kardashian'ın Makyajsız Selfie'sini Sızdırdı

North West Yine Yaramazlık Peşinde, Bu Sefer Kim Kardashian'ın Makyajsız Selfie'sini Sızdırdı

Kim Kardashian
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 08:05

Ya bu Kardashian-West ailesi hiç mi gündemden düşmez kardeşim? İşin ilginç tarafı her olayda herkesi 'Nasıl ya? N'oluyor?' dedirtmeye devam ediyorlar. Kim Kardashian'ın babasına en çok benzeyen kızı, 10 yaşındaki North West, paylaştığı tiktoklarıyla her geçen gün; hem huy olarak, hem de görünüş olarak Kanye West'e çok benzediğini hepimize hatırlatıyor. Gelin bakalım bu sefer North ne işler çevirmiş...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Kim Kardashian'ın hem ne kadar tarz olduğunu...

Kim Kardashian'ın hem ne kadar tarz olduğunu...

Hem de ne kadar kusursuz bir cilde sahip olduğunu bütün paylaşımlarından görüyoruz.

Hem de ne kadar kusursuz bir cilde sahip olduğunu bütün paylaşımlarından görüyoruz.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla, giyim markası 'Skims' ile çekindiği pozlarla ve kozmetik markası 'SKKN'de reklamını yaptığı ürünlerle cidden görünüşünün kusursuz olduğunu adeta herkese sergiliyor.

Yeni yıla günler kala, Noel'den kalan; kızları North West ve Chicago West ile verdikleri pozları da şuraya şöyle bırakalım... Kraliçe ve prensesleri...

Yeni yıla günler kala, Noel'den kalan; kızları North West ve Chicago West ile verdikleri pozları da şuraya şöyle bırakalım... Kraliçe ve prensesleri...

Bu fotoğraflara verilen tepkilerin çoğu Chicago'nun Kim'e olan benzerliğineydi.

Bu fotoğraflara verilen tepkilerin çoğu Chicago'nun Kim'e olan benzerliğineydi.

Kim Kardashian'ın en küçük kızına olan çarpıcı benzerliğini hayranlıkla karşılamaktan kendilerini alamadılar. 'Chicago senin tam bir minik versiyonun!' yorumlarından biri yapılırken, bir başkası 'Chi senin ikizin, o çok güzel' dedi.

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Şimdi gelelim North West'in, Kim ile olan ortak TikTok hesabından paylaştığı fotoğraflara. Emin olun bu bakmış olduğunuz fotoğraflardan çok daha farklı! Sizi alıştırmak için Kim Kardashian'ın kendi paylaştığı, çok az makyajının olduğu bir fotoğrafı koyduk... İşte North'un paylaştığı o fotoğraflar👇👇👇

Şimdi gelelim North West'in, Kim ile olan ortak TikTok hesabından paylaştığı fotoğraflara. Emin olun bu bakmış olduğunuz fotoğraflardan çok daha farklı! Sizi alıştırmak için Kim Kardashian'ın kendi paylaştığı, çok az makyajının olduğu bir fotoğrafı koyduk... İşte North'un paylaştığı o fotoğraflar👇👇👇

Kim Kardashian ve Chicago West, birlikte gölgeli bir beyaz tentenin altında dışarıda görülüyor.

Kim Kardashian ve Chicago West, birlikte gölgeli bir beyaz tentenin altında dışarıda görülüyor.

Babası gibi performans sergilemeyi seven North, annesinin görünüşüyle alay ettiği anlamına gelen 'such a good picture 😂😂😂' (harika bir fotoğraf) ifadesini kullanarak bu kareyi paylaştı.

Klasik dudak büzme pozu da yapıldıysa son fotoğrafımıza geçelim...

Klasik dudak büzme pozu da yapıldıysa son fotoğrafımıza geçelim...

Bu fotoğrafta da Kim Kardashian, karlı bir macera için hazırlık yaparken iki barış işareti yapıyor.

Bu fotoğrafta da Kim Kardashian, karlı bir macera için hazırlık yaparken iki barış işareti yapıyor.

Kardashian'ın genellikle kendisini sergilediği fotoğrafların aksine, North'un yüklediği fotoğraflarda, hiçbir kusur veya kırışıklığı düzenlenmemiş. Kim'in yüz kusurlarını ve kırışıklıklarını içermesi, sosyal medyanın dikkatini epey bir çekti.

Kardashian'ın genellikle kendisini sergilediği fotoğrafların aksine, North'un yüklediği fotoğraflarda, hiçbir kusur veya kırışıklığı düzenlenmemiş. Kim'in yüz kusurlarını ve kırışıklıklarını içermesi, sosyal medyanın dikkatini epey bir çekti.

Her ne kadar birçok insan Kim Kardashian gibi ünlüleri örnek alıp, kusursuz bir cilde sahip olmak istese de; görüyorsunuz ki kimse kusursuz değildir. O yüzden kendinizi kusurlarınızla sevin❤️❤️❤️

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