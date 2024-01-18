Moda Konusunda Kanye West'in İzinden Giden North West Babası Gibi Pırlanta Kaplı Dişleri ile Hava Attı
Moda Konusunda Kanye West'in İzinden Giden North West Babası Gibi Pırlanta Kaplı Dişleri ile Hava Attı
Kanye West'in 10 yaşındaki kızı North West büyüdükçe babasının adımlarından ilerliyor. Kanye West dişlerini titanyum ile kaplattıktan sonra kızı da pırlanta kaplı dişleri ile gösteriş yaptı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dalga konusu olmayı seven Kanye West kıyafetleri, aşk hayatı ve gariplikleriyle sık sık gündeme yerleşiyor.
Kim Kardashian'dan 4 çocuğu olan Kanye West 2021'de çiftin boşanmalarının ardından Bianca Censori ile evlendi.
Birlikteliklerinin başından bu yana tarzında değişiklikler görülen Bianca da Kanye'nin magazin gündemine oturmasını sağlayan isimlerden oldu.
Kendi moda markasıyla ve sattığı birbirinden farklı tasarımlarla da gündem olmayı başaran Kanye son olarak titanyum kaplı dişleriyle çok konuşuldu.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çoğu zaman babasının adımlarını izleyen Kanye'nin büyük kızı North moda konusunda da babasını örnek almaktan geri kalmıyor.
10 yaşındaki North West, babası Kanye 850 bin dolarlık titanyum takma dişlerini sergilerken elmas kaplı dişlerini böyle gösterdi.
Babasının izinden giden North'a yorumlar gecikmedi👇
1. "Ne büyük israf! Güzel olmalı!"
2. "North West hiçbir zaman gerçek mücadeleyi, sıkıntıyı ya da sorunları bilmeyecek. Çok yazık."
İçeriğin Devamı Aşağıda
3. "Bu insanlar çok gülünç. Kim K gel kızını al"
4. ""Aptal" kelimesinin tanımı."
5. "Çok fena Kanye olmaya çalışıyor."
6. "Babasını çok seviyor. Ben de babamın kızıydım."
7. "12 yaşında ve dişlerinde elmaslar var"
İçeriğin Devamı Aşağıda
8. "Babasını gücünü kullanıyor"
9.
10. "Zavallı şey, babasının bakışlarını almış."
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın