Nick Jonas ve Eşi Priyanka Chopra Kızları Malti'nin 2. Yaş Gününü Birbirinden Tatlı Pozlarıyla Kutladılar
Nick Jonas ve Eşi Priyanka Chopra Kızları Malti'nin 2. Yaş Gününü Birbirinden Tatlı Pozlarıyla Kutladılar
Nick Jonas ve eşi Priyanka Chopra 2 yaşındaki kızlarının doğum gününü kutladı. Detaylar içeriğimizde👇
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Sektöre neredeyse çocuk yaşta başlamış isimlerden olan Jonas kardeşler Disney sayesinde isimlerini duyurmuş sonrasındada şöhretlerini devam ettirmiş ünlülerden.
Müzik sektörüne küçük yaşlarda başlayan Nick Jonas kariyerini grup dışında solo çalışmalarıyla da sürdürüyor.
"Jealous" "Close" gibi şarkılarla yüksek sayılarda dinlemelere ulaşan Jonas bu sektörden ilerlemeye devam ediyor.
31 yaşındaki şarkıcı 2018 yılında Hint oyuncu ve güzellik yarışması birincisi Priyanka Chopra ile dünya evine girdi.
40 yaşındaki Chopra, kendisinden 10 yaş genç olan Nick Jonas ile dillere destan ve çok konuşulan bir törenle evlendi.
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Yumurtalıklarını donduran oyuncu 2022 yılında da taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi oldu. Çift Malti isimli kızlarını kucaklarına aldı.
Kızlarının yüzünü ilk defa 1 yaşına girdiğinde paylaşan çift o zamana kadar çocuklarını sır gibi saklamışlardı.
"Küçük meleğimiz 2 yaşında ❤️" notunu düştükleri paylaşımla kızlarının 2. yaş günün kutladıkları kareleri böyle paylaştılar👇
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Kızları Malti gerçekten de babasının aynısı 😍
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Joe Jonas da davetliler arasındaydı👇
Yorumlara bakalım👇
1. "Aslında o benim favori Jonas'ım... ama diğerlerine söyleme."
2. " Affedersin Joe, o parmağındaki yüzük ne?"
3. "gerçek anlamda ikizin"
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4. "Awww. Onu bizimle paylaştığın için teşekkür ederim dünyanın korkunç olduğunu biliyorum. İyi ki doğdun güzel kız!"
5. "O tıpkı sana benziyor😍"
6. "Malti çevresindeki herkesi büyüleyen ve aydınlatan güzel ve tatlı küçük bir melek! Tebrikler @nickjonas ve @priyankachopra değerli anları hayranlarıyla paylaştığınız için! Hepinize çok dua ediyorum!"
7. "Bir savaşçı olarak doğdu, bir prenses gibi yaşıyor 🤍"
8. "bu şekilde kıskanıyorum çünkü bir sonraki doğum günü partimde elmo istiyorum"
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9. "MALTI, O BİR İKON ❤️"
10. "Aman Tanrım, o ÇOK tatlı !!!"
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