Kim Kardashian'ın Güzellik Abidesi Kızı Chicago West'e Kendall Jenner Benzetmesi Yapıldı: Boynuz Kulağı Geçti
Kim Kardashian'ın Güzellik Abidesi Kızı Chicago West'e Kendall Jenner Benzetmesi Yapıldı: Boynuz Kulağı Geçti
Kim Kardashian'ın kızı Chicago West aynı annelerine ve Jenner kardeşlere benzetilince,akıllara geleceğin yıldız Kardashian'ı mı yetişiyor soruları geldi. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıllardır hayatlarını kameralar önüne yaşayan Kardashian ailesi yıllar içinde istedikleri para ve şöhret seviyesine ulaşmış Amerika'nın en bilinen ailelerinden biri.
1,7 milyarlık serveti ile ailenin en zengini olmayı başarmış Kim aynı zamanda skandallarla başlamış gösterişli kariyerini yine skandallarla zirveye taşımış bir isim.
Ailenin en büyük kızı Kim Kardashian Kanye West ile Mayıs 2014'te ünlülerin katılımıyla İtalya'da özel bir törenle evlendi.
Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm isimli dört tane çocukları var.
İkilinin 6 yaşındaki ikinci kız çocukları Chicago West'in diğer kardeşlerinin yanında adeta ışıldaması dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güzelliğini kimden aldığı tartışma konusu olan Chicago West, Kendall Jenner'a benzetildi. İkilinin fotoğrafları yan yana getirilince yüz hatlarının benzerliği gözler önüne serildi.
Aynı zamanda küçük kızın annesi Kim Kardashian'la inanılmaz benzerliği boynuz kulağı geçti dedirten cinsten.
Hatta Anne Kardashian benzerliklerini göstermek için kızı ile küçüklük fotoğrafını birleştirerek hikayesinde paylaştı ve "ikizim" notunu düştü.
Öyle ki Chicago'nun benzersiz güzelliği ailenin bir sonraki modeli olmak üzere dedirtti!
Büyüyüp model olacağı ve Kendall'ı geçeceği söylenen Chicago West'e gelen yorumlara birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Kenny teyze dikkat et."
2. "O kelimenin tam anlamıyla Kendall + Kim 😍😍😍"
3. "Bana Sade'yi hatırlatıyor!"
4. "Onun için daha fazlasını isteyemez miyiz?"
5. "Ama şu anda sadece bir çocuk olmasına izin verelim"
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Onun bir doktor, mühendis ya da sadece büyük bir fark yaratan biri olmasını izleyin çünkü o böyle bir kız 🙌🏻✨️"
7. "Annesinin bütün yüzünü almış😍🔥"
8. "Bu kız Kim gibi - hayatında asla çirkin bir gün geçirmeyecek 😂"
9. "Kelimenin tam anlamıyla küçük Kim😩😍"
10. "Taşıyıcı annesine ve Kim'e benziyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Gerçeği söylemek gerekirse Chicago içlerindeki en güzel çocuk. Ailedeki diğer kız çocuklarının sahip olmadığı düzeyde çok eşsiz ve özel bir güzelliğe sahip, anneleri fotoğraflarda ne kadar filtre uygularsa uygulasın Chicago gibi sevimli / güzel değiller🤩"
12. "Chicago bu ailedeki en güzel kız."
13. "O kadar güzel ki 😍 Kim'e benzemiyor, Kendal ve Kylie'ye benziyor"
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın