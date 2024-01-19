Kendall Jenner Kayak Tatilinde Mini Elbisesi ve Topuklularıyla Görülünce "Donmadın Mı?" Tepkileri Gecikmedi
Kendall Jenner Kayak Tatilinde Mini Elbisesi ve Topuklularıyla Görülünce "Donmadın Mı?" Tepkileri Gecikmedi
Amerikalı model Kendall Jenner adının hakkını vererek, Aspen'deki kayak tatilinde karların içinde mini elbisesi ve topuklularıyla herkesi kendine hayran etti. Detaylar içeriğimizde👇
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Jenner Kardeşlerin modeli Kendall ailenin aksine ince ve dikkat çeken fiziği ile her zaman insanları büyülemeyi başaran bir isim.
Erken yaşta atıldığı televizyon dünyası ve görkemli hayat hatalarıyla da olsa onu kariyerinin en yüksek noktasına getirdi.
Vücut hatları ve doğal yüz hatralıyla ilgi odağı olmaya alışık ve giydiği her şeyi kendine yakıştıran model Kendall Jenner adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.
Vücudu ile gösteriş yapmayı seven ve fiziğini iyi kullanan Jenner, çok konuşulan Noel kutlamalarında da siyah üstüne oturan ve omzunda kürk detayı bulunan bir elbise tercih etmişti hatırlarsanız.
Ünlü model bu sefer de Aspen'e yaptığı kayak tatilinde giydiği mini elbise ve topuklu ayakkabılarla karda yürürken kameralara yakalandı.
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Kar yağmasına ve -10 derece hava şartlarına rağmen güzelliğinden ödün vermeyen Kendall Jenner bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.
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