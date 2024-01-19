Özgün'ün "Bize Ayrılık Kararı Yakışmadı" Paylaşımı Boşanma Haberi Sanıldı: Konu Bambaşka Çıktı!

Sadece gönülleri fetheden şarkılarıyla adından söz ettiren Özgün magazin dünyasının en kibar ve sevilen isimlerinden biri. Aile hayatıyla da herkese gıpta ettiren başarılı şarkıcı son paylaşımıyla tüm sevenlerini üzdü. Ayrılık sözleri yazdığı için boşanacağı sanılan Özgün'den açıklama geldi.