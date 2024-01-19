Özgün'ün "Bize Ayrılık Kararı Yakışmadı" Paylaşımı Boşanma Haberi Sanıldı: Konu Bambaşka Çıktı!
Özgün'ün "Bize Ayrılık Kararı Yakışmadı" Paylaşımı Boşanma Haberi Sanıldı: Konu Bambaşka Çıktı!
Sadece gönülleri fetheden şarkılarıyla adından söz ettiren Özgün magazin dünyasının en kibar ve sevilen isimlerinden biri. Aile hayatıyla da herkese gıpta ettiren başarılı şarkıcı son paylaşımıyla tüm sevenlerini üzdü. Ayrılık sözleri yazdığı için boşanacağı sanılan Özgün'den açıklama geldi.
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2005 yılında piyasaya sürdüğü "Elveda" adlı şarkıyla müzik dünyasına bir girdi, pir girdi Özgün. Bundan sonra "Şeytan", "Kandırmam Lazım", "İstiklal", "Sadece Arkadaşız" gibi parçalarla da çok sevildi.
Türkçe pop denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerin önde gelenlerinden Özgün; romantik şarkılarıyla aşıkların vazgeçilmezi, aşk acısı çekenlerin de duygularına tercüman oluyor.
Özgün yükselen kariyeriyle ön planda biliyorsunuz ki. Kendisi magazin dünyasında da sadece mutlu mesut aile hayatıyla yer ediniyor.
2012 yılının Temmuz ayında dört yıldır birlikte olduğu müzisyen Nida Karaçar ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcının gıpta edilesi aile hayatı da görenlere "Maşallah" dedirtiyor.
Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özgün geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hepimizi korkuttu.
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Popüler şarkıcının "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" ifadelerini kullanması "12 yıllık evlilik bitti mi?" sorularını akıllara getirdi.
Tüm sevenlerini "Bari siz yapmayın!" dedirten Özgün bu paylaşımdan sonra bir post paylaşarak yeni bir şarkının çıkacağının haberini verdi.
Bu paylaşımdan birkaç saat sonra da "Yeni şarkımız SELAMSIZ bu gece 00:00 itibariyle yayında…" diyerek yaptığı yeni bir paylaşımla yüreklere su serpti.
Ayrılık üzerine yazdığı sözün bambaşka bir şekilde algılandığını anladıktan sonra videolu bir paylaşımla açıklama yapan Özgün, "Şarkımızın sözünü paylaştık. Yanlış anlayanlar olmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Allah korusun, Nida beni terk ederse story atmam. Yazmam Instagram'a" ifadelerini kullandı.
Özgün'ün Instagram hesabından paylaştığı videoyu da buradan izleyebilirsiniz 👇
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Lütfen bizi bir daha böyle korkutmayın Özgün Bey... ❤️
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