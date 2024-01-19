Demet Akalın, Hande Yener ve Sinan Akçıl'a Gönderme Yaptığı İddia Edilen Rekor Şarkısı Hakkında Açıklama Yaptı

Hande Yener ve Sinan Akçıl çifti ile Okan Kurt ve Demet Akalın çifti, Yener-Akalın kankalığı sebebiyle bir 'double date' organizasyonuyla kendilerini bir bilardo kafede buluyorlar. Sinan ve Okan bir bilardo maçı yapıyorlar bu sırada. Bu maçın kazananı ise Okan Kurt oluyor. Demet ise tam da o sırada Twitter hesabından ad vermeden 'İnşallah aşkta kazanırsın' diyerek kankasının sevgilisine aşk diliyor. Hande ise bu tweeti görünce arkadaşlıklarına bir kez daha son veriyor.