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Demet Akalın, Hande Yener ve Sinan Akçıl'a Gönderme Yaptığı İddia Edilen Rekor Şarkısı Hakkında Açıklama Yaptı

Demet Akalın, Hande Yener ve Sinan Akçıl'a Gönderme Yaptığı İddia Edilen Rekor Şarkısı Hakkında Açıklama Yaptı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
19.01.2024 - 12:17

Pop müziğin iki kraliçesi Hande Yener ve Demet Akalın'ın arasındaki ilişki kariyerlerinin ilk günlerinden beri bir iyi bir kötü devam ediyor bildiğiniz gibi... Günümüzde araları pek iyi olmayan ikiliyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Instagram'da @benzeyensarkilar isimli hesabının yaptığı Akalın'ın 'Rekor' şarkısı için 'Hande Yener ve Sinan Akçıl aşkına gönderme yaptı' şeklindeki paylaşım, Demet Akalın'ı adeta çıldırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C12oozMtg3j/
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Türkçe popun iki kraliçesi Hande Yener ve Demet Akalın'ın kariyerleri hemen hemen aynı dönemde başladı.

Türkçe popun iki kraliçesi Hande Yener ve Demet Akalın'ın kariyerleri hemen hemen aynı dönemde başladı.

90'lardaki kaotik müzik sektöründe tutunmaya çalışan ikili önce düşman sonra arkadaş olarak ilişkilerini yıllar boyunca bu örüntüyle devam ettiriyorlar.

90'lardaki kaotik müzik sektöründe tutunmaya çalışan ikili önce düşman sonra arkadaş olarak ilişkilerini yıllar boyunca bu örüntüyle devam ettiriyorlar.

Küs oldukları dönemde birbirlerine demediklerini bırakmayan ikili, özel ve kötü günlerde küslüğü bir kenara bırakıp dost olmayı başarıyorlar.

Küs oldukları dönemde birbirlerine demediklerini bırakmayan ikili, özel ve kötü günlerde küslüğü bir kenara bırakıp dost olmayı başarıyorlar.

Birbirlerini ilişkilerinden aile yaşantılarına, şarkılarından fiziksel görünüşlerine birçok farklı noktadan vuran ikili, şu an güncelde birbirlerine dargınlar.

Birbirlerini ilişkilerinden aile yaşantılarına, şarkılarından fiziksel görünüşlerine birçok farklı noktadan vuran ikili, şu an güncelde birbirlerine dargınlar.

Son barışmalarından bir önceki küslüklerinin sebepleri ise 'double date' yaptıkları sırada oynanan bilardo oyunu...

Son barışmalarından bir önceki küslüklerinin sebepleri ise 'double date' yaptıkları sırada oynanan bilardo oyunu...
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Olayı tekrar hatırlayalım isterseniz...

Olayı tekrar hatırlayalım isterseniz...

Hande Yener ve Sinan Akçıl çifti ile Okan Kurt ve Demet Akalın çifti, Yener-Akalın kankalığı sebebiyle bir 'double date' organizasyonuyla kendilerini bir bilardo kafede buluyorlar. Sinan ve Okan bir bilardo maçı yapıyorlar bu sırada. Bu maçın kazananı ise Okan Kurt oluyor. Demet ise tam da o sırada Twitter hesabından ad vermeden 'İnşallah aşkta kazanırsın' diyerek kankasının sevgilisine aşk diliyor. Hande ise bu tweeti görünce arkadaşlıklarına bir kez daha son veriyor.

Bu olayın ardından bir kez daha barışan ikilinin arası Hande Yener'in Demet Akalın'ın kızı Hira'nın fotoğrafına afedersiniz 'b*k' emojisi göndermesiyle yeniden madileşiyor.

Bu olayın ardından bir kez daha barışan ikilinin arası Hande Yener'in Demet Akalın'ın kızı Hira'nın fotoğrafına afedersiniz 'b*k' emojisi göndermesiyle yeniden madileşiyor.

Bu emoji olayı da unutuluyor ve ikiliyi 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda ortak projelerini anlatırken buluyoruz.

Bu emoji olayı da unutuluyor ve ikiliyi 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda ortak projelerini anlatırken buluyoruz.

Kaosa doyamayanlar iki kraliçe arasındaki tüm madilikleri Şokopop'un geçtiğimiz yıllarda yayınladığı 5 partlık 'Kan Davası: Demet Akalın vs. Hande Yener' belgeselinde yer alan detaylı madiliklere göz gezdirebilir!

Şu an aralarındaki ilişkinin seviyesi ne durumda bilmiyoruz ama eskisi kadar yakın olmadıları da malum.

Şu an aralarındaki ilişkinin seviyesi ne durumda bilmiyoruz ama eskisi kadar yakın olmadıları da malum.

Tam da bu sırada bazı sosyal medya hesapları, Demet Akalın'ın 2014 yılında çıkarttığı albümle aynı adı taşıyan Rekor isimli şarkısında, 2013 yılında ayrılan Hande ve Sinan çiftine gönderme yaptığını iddia etmeye başladı.

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@benzeyensarkilar isimli Instagram hesabı da benzer bir paylaşım yaptı.

Demo ise bu iddialar karşısındaki sessizliğini sonunda bozdu ve şu şekilde bir açıklamada bulundu.

Demo ise bu iddialar karşısındaki sessizliğini sonunda bozdu ve şu şekilde bir açıklamada bulundu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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