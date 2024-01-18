Şimdi Ne Olacak? Gökçe Kırgız Yıllardır Yerine Geçmeye Çalışan Merve Doğan’a Açtığı Davayı Kazandı!

Kalbime Gömerim O Zaman isimli şarkısıyla birçoğumuzu ergenlikle efkara düşüren Gökçe Kırgız, yıllardır kendi yerine geçmeye çalışan Merve Doğan isimli kadınla mücadele veriyordu. İsmini Gökçe Kırgız olarak değiştirip, Gökçe Kırgız gibi yaşamaya başlayan Merve Doğan, gerçek Gökçe Kırgız'a karşı adaletin karşısında mağlup oldu!