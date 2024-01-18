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Şimdi Ne Olacak? Gökçe Kırgız Yıllardır Yerine Geçmeye Çalışan Merve Doğan’a Açtığı Davayı Kazandı!

Şimdi Ne Olacak? Gökçe Kırgız Yıllardır Yerine Geçmeye Çalışan Merve Doğan’a Açtığı Davayı Kazandı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
18.01.2024 - 17:18

Kalbime Gömerim O Zaman isimli şarkısıyla birçoğumuzu ergenlikle efkara düşüren Gökçe Kırgız, yıllardır kendi yerine geçmeye çalışan Merve Doğan isimli kadınla mücadele veriyordu. İsmini Gökçe Kırgız olarak değiştirip, Gökçe Kırgız gibi yaşamaya başlayan Merve Doğan, gerçek Gökçe Kırgız'a karşı adaletin karşısında mağlup oldu!

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Birçoğumuza ergenlikle eşlik eden efsanevi şarkılardan birisi de Gökçe Kırgız'ın Kalbime Gömerim O Zaman'ıydı.

Henüz lise döneminde sözü ve müziği kendisine ait olan bu şarkıyı söyleyen Gökçe, en büyük hayali olan üniversite için Kalbime Gömerim O Zaman'ın ününü o günlerde elinin tersiyle itmek zorunda kaldı.

Henüz lise döneminde sözü ve müziği kendisine ait olan bu şarkıyı söyleyen Gökçe, en büyük hayali olan üniversite için Kalbime Gömerim O Zaman'ın ününü o günlerde elinin tersiyle itmek zorunda kaldı.

Tam o sırada Gökçe'nin bu ünü elinin tersiyle ittiğini gören Merve Doğan bunu fırsat bildi ve hem şarkıya hem de Gökçe Kırgız adına adeta çöktü!

Tam o sırada Gökçe'nin bu ünü elinin tersiyle ittiğini gören Merve Doğan bunu fırsat bildi ve hem şarkıya hem de Gökçe Kırgız adına adeta çöktü!

"Nasıl yani?" diyenleri duyar gibiyim... Basbayağı Merve, gidiyor her yerde "Bu şarkıyı söyleyen benim" diyor, bu da yetmezmiş gibi adını da Gökçe Kırgız olarak değiştiriyor!

"Nasıl yani?" diyenleri duyar gibiyim... Basbayağı Merve, gidiyor her yerde "Bu şarkıyı söyleyen benim" diyor, bu da yetmezmiş gibi adını da Gökçe Kırgız olarak değiştiriyor!

Hatta Gökçe, kendisini ispat etmek için Popstar Alaturka'ya bile çıkmıştı. Fakat şarkıyı söyleyememişti. Ses farkını anlayan Bülent Ersoy bu olayın üstüne gitmiş, Armağan Çağlayan ise sık sık detone olması sebebiyle kulaklarını tıkamıştı.

Hatta Gökçe, kendisini ispat etmek için Popstar Alaturka'ya bile çıkmıştı. Fakat şarkıyı söyleyememişti. Ses farkını anlayan Bülent Ersoy bu olayın üstüne gitmiş, Armağan Çağlayan ise sık sık detone olması sebebiyle kulaklarını tıkamıştı.
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Orijinal Gökçe ile 'fake' Gökçe'nin arasında yaşananlar ise mahkemeye taşınmıştı. Gerçek Gökçe Kırgız, Merve Doğan'ı savcılığa vermişti.

Orijinal Gökçe ile 'fake' Gökçe'nin arasında yaşananlar ise mahkemeye taşınmıştı. Gerçek Gökçe Kırgız, Merve Doğan'ı savcılığa vermişti.

Uzun yıllar süren davada karar verildi. Davayı orijinal Gökçe Kırgız kazandı. Mahkeme, Kırgız'ın marka haline getirdiği isim hakkından haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla suçlanan Merve Doğan'ın Gökçe Kırgız Taner ismini kullanmasını durdurdu.

Uzun yıllar süren davada karar verildi. Davayı orijinal Gökçe Kırgız kazandı. Mahkeme, Kırgız'ın marka haline getirdiği isim hakkından haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla suçlanan Merve Doğan'ın Gökçe Kırgız Taner ismini kullanmasını durdurdu.

Ve Gökçe Kırgız Taner’in gerçek Gökçe Kırgız’a tazminat ödemesine karar verdi.

Merve Doğan, mahkeme kararına itiraz edeceğini söyledi.

Merve Doğan, mahkeme kararına itiraz edeceğini söyledi.

Tam olarak 'birbirini gösteren Spiderman'a dönüşen dava ise bu şekilde bitmiş oldu... Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tam olarak 'birbirini gösteren Spiderman'a dönüşen dava ise bu şekilde bitmiş oldu... Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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