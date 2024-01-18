Boşandıktan Sonra Kimseyle Görüşmediğini Söyleyen Şeyma Subaşı'na Eski Eşi Meedo'dan Olay Yaratacak Gönderme!
Boşandıktan Sonra Kimseyle Görüşmediğini Söyleyen Şeyma Subaşı'na Eski Eşi Meedo'dan Olay Yaratacak Gönderme!
Geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo'dan yine aynı yıl içinde boşanan Şeyma Subaşı, adının karıştığı aşk dedikodularını 'Boşandıktan sonra kimseyle görüşmedim.' minvalindeki sözleriyle yalanlamıştı. Bu açıklamanın ardından Şeyma Subaşı'na eski eşi Meedo'dan olay yaratacak bir gönderme geldi.
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Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle hayatımıza giren Şeyma Subaşı, yıllardır magazin dünyasının tüm gözlerini üstünde toplamaya devam ediyor.
Uzun yıllar süren birlikteliklerinden Melisa isimli bir kız çocukları olan çift, 2017 yılında dünyaevine girmiş fakat sadece birkaç ay evli kalmışlardı.
Acun ile evliliğini sonlandıran Şeyma, Meedo isimli Mısırlı bir milyarderle birliktelik yaşamaya başlamıştı. Bu birliktelik ise maliyetiyle dudak uçuklatan bir evlilik teklifiyle taçlandırılmıştı.
O sıralarda Meedo'nun bir iş insanı değil de dolandırıcı olduğu iddiaları kol geziyordu biliyorsunuz. Tam bu sırada Şeyma hamile olduğunu ve stres yaşamak istemediği için düğünü erteleyeceklerini söylemiş birkaç gün sonra ise bebeği kaybettiği haberini duyurmuştu...
Olanlar oldu, yaşananlar yaşandı derken çiftimiz dillere destan bir düğünle dünyaevine girdiler. Magazin dünyası o dönem sadece Şeyma ve Meedo aşkını konuşuyordu.
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Ama bu evlilik de uzun sürmedi ve bir süre sonra ikili boşandı.
Geçtiğimiz aylarda Şeyma'nın Acun Ilıcalı'yı öven postları dikkat çekerken adı Formula E CEO'su ile de anıldı. Bunun üstüne Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra kimseyle görüşmediğini belirten bir açıklama yaptı.
Şeyma'nın bu açıklamasının Meedo'ya geri dönme isteği olarak adlandırılırken Meedo'dan şok eden bir gönderme geldi!
İşte Meedo'nun Şeyma'ya yaptığı düşünülen o göndermesi 👇
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Meedo sizce bu paylaşımı Şeyma için mi yaptı?
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