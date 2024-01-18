Boşandıktan Sonra Kimseyle Görüşmediğini Söyleyen Şeyma Subaşı'na Eski Eşi Meedo'dan Olay Yaratacak Gönderme!

Geçtiğimiz sene dünyaevine girdiği Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo'dan yine aynı yıl içinde boşanan Şeyma Subaşı, adının karıştığı aşk dedikodularını 'Boşandıktan sonra kimseyle görüşmedim.' minvalindeki sözleriyle yalanlamıştı. Bu açıklamanın ardından Şeyma Subaşı'na eski eşi Meedo'dan olay yaratacak bir gönderme geldi.