Survivor'da Aleyna'ya Bakışıyla Olay Olan Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil Görüntüler Hakkında Açıklama Yaptı

'KOMUOYUNA DUYURU

Müvekkilim Yiğit Alp Poyraz ve ailesi ile ilgili olarak bir kısım sosyal medya platformalarında ağır hakaretler içeren ve/veya gerçeği yansıtmayan bazı paylaşımlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin ve ailesinin itibarı, saygınlığını ve kariyerini zedelemeye çalışan ve amacını aşan bu paylaşımlar nedeniyle tarafımızdan sorumlular hakkında gerekli hukuki yollara başvurulmuş ve süreç yargıya intikal edilmiştir. Nitekim önümüzdeki süreçte de bu gibi hakaretler içeren paylaşımlara ilişkin olarak hukuki yollara başvurulacağını beyan etmek isteriz.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Yiğit Alp Poyraz Vekili Av. Emre Neidim'