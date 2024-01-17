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Survivor'da Aleyna'ya Bakışıyla Olay Olan Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil Görüntüler Hakkında Açıklama Yaptı

Survivor'da Aleyna'ya Bakışıyla Olay Olan Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil Görüntüler Hakkında Açıklama Yaptı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
17.01.2024 - 13:42

Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde parkur sırasında Aleyna'ya karşı olan garip bakışlarıyla gündem olan Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medyada infial yaratan bu görüntüler hakkında açıklama yaptı.

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Survivor 2024 ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Survivor 2024 ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Survivor tarihinin efsanevi isimlerini yeniden bir araya getiren ve formatta bazı değişiklikler yapan Acun Ilıcalı, her bölüm yaşanan tartışmalar sonucunda küçük dilini yutacak hale geldi.

Survivor tarihinin efsanevi isimlerini yeniden bir araya getiren ve formatta bazı değişiklikler yapan Acun Ilıcalı, her bölüm yaşanan tartışmalar sonucunda küçük dilini yutacak hale geldi.

Daha ilk günden Dominik karışmış durumda tabii... Kavga, polemik ve hatta polis baskını dahil birçok olaya ev sahipliği yapan Survivor'da yaşananlar bazen ne izlediğimizi sorgulatıyor...

Daha ilk günden Dominik karışmış durumda tabii... Kavga, polemik ve hatta polis baskını dahil birçok olaya ev sahipliği yapan Survivor'da yaşananlar bazen ne izlediğimizi sorgulatıyor...

Yine de oldukça heyecanlı ilerleyen Survivor'da bu sefer parkur sırasında Nagihan'ın sakatlığı sebebiyle verilen arada yaşananlar ekrana damgasını vuruyor.

Yine de oldukça heyecanlı ilerleyen Survivor'da bu sefer parkur sırasında Nagihan'ın sakatlığı sebebiyle verilen arada yaşananlar ekrana damgasını vuruyor.

Bildiğiniz üzere 2021 yılında aynı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz arasında bir şeyler olduğu iddia edilmişti. Fakat bu iddialar hiçbir zaman ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Bildiğiniz üzere 2021 yılında aynı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz arasında bir şeyler olduğu iddia edilmişti. Fakat bu iddialar hiçbir zaman ne doğrulandı ne de yalanlandı.
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Ki zaten sonrasında Yiğit Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşadığını ilan ederken Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı da Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir'le anılmıştı.

Ki zaten sonrasında Yiğit Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşadığını ilan ederken Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı da Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Gökhan Özdemir'le anılmıştı.

İşte tam da bu sırada parkurda sakatlanan Nagihan için verilen arada Poyraz'ın, önünde eğilen Aleyna'ya olan bakışları olay olmuştu.

İşte tam da bu sırada parkurda sakatlanan Nagihan için verilen arada Poyraz'ın, önünde eğilen Aleyna'ya olan bakışları olay olmuştu.

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Bu görüntüler sosyal medyada da infial yaratınca Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, olay hakkında açıklama yapma gereğinde bulunuyor.

Bu görüntüler sosyal medyada da infial yaratınca Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, olay hakkında açıklama yapma gereğinde bulunuyor.

Yasmin Erbil, Yiğit Alp Poyraz'ın avukatı Emre Neidim'in 'Kamuoyuna duyuru' diyerek paylaştığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Yasmin Erbil, Yiğit Alp Poyraz'ın avukatı Emre Neidim'in 'Kamuoyuna duyuru' diyerek paylaştığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Açıklama ise bu şekilde 👇

Açıklama ise bu şekilde 👇

'KOMUOYUNA DUYURU

Müvekkilim Yiğit Alp Poyraz ve ailesi ile ilgili olarak bir kısım sosyal medya platformalarında ağır hakaretler içeren ve/veya gerçeği yansıtmayan bazı paylaşımlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin ve ailesinin itibarı, saygınlığını ve kariyerini zedelemeye çalışan ve amacını aşan bu paylaşımlar nedeniyle tarafımızdan sorumlular hakkında gerekli hukuki yollara başvurulmuş ve süreç yargıya intikal edilmiştir. Nitekim önümüzdeki süreçte de bu gibi hakaretler içeren paylaşımlara ilişkin olarak hukuki yollara başvurulacağını beyan etmek isteriz.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

Yiğit Alp Poyraz Vekili Av. Emre Neidim'

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Peki siz bu görüntüler ve açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu görüntüler ve açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?

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