Bomba İddia: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Albümünü Sevgilisi mi Yaptırdı?
Bomba İddia: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Albümünü Sevgilisi mi Yaptırdı?
Survivor'la hayatımıza giren Aleyna Kalaycıoğlu programın finalinde ismi verilmeyen bir prodüktörden teklif almıştı. Bunun ardından şarkıcı Berkay'ın aracılığıyla müzik sektörüne giren Aleyna ve Berkay arasında ipler gerilirken, bu olaya Acun Ilıcalı'nın sağ kolum dediği Gökhan Özdemir'in dahil olduğu iddia edildi.
KAYNAK: Söylemezsem Olmaz / Beyaz TV
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Survivor 2021'de yarışmacı olarak izlediğimiz Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın hemen ardından müzik sektörüne girmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Birleşme partisinde söylediği şarkıyla sesi beğeni toplayan Aleyna'ya yarışmanın finalinde Acun Ilıcalı ünlü bir prodüktörden teklif aldığını canlı yayında iletmişti.
Söz konusu olayların ardından şarkıcı Berkay'ın aracılığıyla albüm çıkaran Kalaycıoğlu basına 'Berkay'dan alacak param var' derken, Berkay ise 'Ben iyilik yaptım, aracıyım' demişti. Haliyle bu durum kafaları epey karıştırmıştı.
Berkay ve Aleyna arasındaki bu tartışmayı ele alan Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz sunucuları, Berkay'ın bu konuda haklı olduğunu savundular.
"Berkay'ın dediği gibi şirketi büyük bir şirketin alt level olarak kuruldu. Baştan zaten şirketin genel müdürü Okan bey de çok taraftar değil Aleyna'ya şarkı yapmaya. Fakat Berkay'ın dediği gibi Gökhan'ın kız arkadaşı olduğu için ve Gökhan, Acun Ilıcalı'nın ekibinde olduğu için onun ricasıyla şirketten albüm çıkartıyorlar."
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Albümlerin hiç iş yapmadığını ve şirketi eksiye götürdüğünü belirten Söylemezsem Olmaz sunucuları, bu noktada eksi kazançtan Aleyna'nın herhangi bir kazanç sağlayamayacağını belirtirken, konudaki Gökhan Özdemir detayı dikkat çekti.
Acun Ilıcalı'nın sağ kolum dediği Gökhan Özdemir'in Aleyna'ya şarkı yapması için Berkay'dan ricada bulunduğu iddia edilirken, ikili haklarında çıkan aşk iddialarını uzun süre yalanlamıştı.
Baş başa yemek yerlerken görüntülenen Gökhan Özdemir ve Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları hiçbir zaman kabul etmezken, Söylemezsem Olmaz ekibine göre olaylar bu minvalde gelişti.
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