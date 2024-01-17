Bomba İddia: Aleyna Kalaycıoğlu'nun Albümünü Sevgilisi mi Yaptırdı?

Survivor'la hayatımıza giren Aleyna Kalaycıoğlu programın finalinde ismi verilmeyen bir prodüktörden teklif almıştı. Bunun ardından şarkıcı Berkay'ın aracılığıyla müzik sektörüne giren Aleyna ve Berkay arasında ipler gerilirken, bu olaya Acun Ilıcalı'nın sağ kolum dediği Gökhan Özdemir'in dahil olduğu iddia edildi.

KAYNAK: Söylemezsem Olmaz / Beyaz TV