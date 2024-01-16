Açılın Dilber Geliyor! İnci Taneleri'nin Yayın Tarihi Belli Oldu
Açılın Dilber Geliyor! İnci Taneleri'nin Yayın Tarihi Belli Oldu
Kanal D'nin büyük merakla beklenen dizisi İnci Taneleri özellikle fragmanlarıyla dikkat çekmişti. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Sema Ergenç'in rol alacağı dizinin yayın tarihi sonunda açıklandı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan İnci Taneleri tanıtım fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı.
Hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu edinen dizi özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansıyla uzun süre gündemi meşgul ederken, dizinin ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu olmuştu.
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Sema Ergenç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin yayın tarihi sonunda açıklandı.
Yayınlanan tanıtım afişine göre İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü ekran yolculuğuna başlıyor.
Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanacak olan İnci Taneleri böylece Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kara dizilerine rakip olacak.
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Sema Ergenç nedir yahu Selma Ergeç olacak o...yuh yani..bari ya isim ya da soyisim doğru olaydı🤣🤣
Bakalım RTÜK buna da ceza yazacak mı kızıl goncalar gibi bu benim ahlakimi bozuyor beni pavyona gitmeye teşvik ediyor nasıl olacak
Kadın ateş ediyor.