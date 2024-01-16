Görüş Bildir
Haberler
TV
Açılın Dilber Geliyor! İnci Taneleri'nin Yayın Tarihi Belli Oldu

Açılın Dilber Geliyor! İnci Taneleri'nin Yayın Tarihi Belli Oldu

Kanal D yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 17:24

Kanal D'nin büyük merakla beklenen dizisi İnci Taneleri özellikle fragmanlarıyla dikkat çekmişti. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Sema Ergenç'in rol alacağı dizinin yayın tarihi sonunda açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan İnci Taneleri tanıtım fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan İnci Taneleri tanıtım fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı.

Hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu edinen dizi özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansıyla uzun süre gündemi meşgul ederken, dizinin ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu olmuştu.

Hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu edinen dizi özellikle Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansıyla uzun süre gündemi meşgul ederken, dizinin ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu olmuştu.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Sema Ergenç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin yayın tarihi sonunda açıklandı.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Sema Ergenç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin yayın tarihi sonunda açıklandı.

Yayınlanan tanıtım afişine göre İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü ekran yolculuğuna başlıyor.

Yayınlanan tanıtım afişine göre İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü ekran yolculuğuna başlıyor.

Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanacak olan İnci Taneleri böylece Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kara dizilerine rakip olacak.

Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanacak olan İnci Taneleri böylece Sakla Beni, Hudutsuz Sevda, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kara dizilerine rakip olacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ece talyanoğlu

Sema Ergenç nedir yahu Selma Ergeç olacak o...yuh yani..bari ya isim ya da soyisim doğru olaydı🤣🤣

Ali Ercan

Bakalım RTÜK buna da ceza yazacak mı kızıl goncalar gibi bu benim ahlakimi bozuyor beni pavyona gitmeye teşvik ediyor nasıl olacak

Deli Cavus

Kadın ateş ediyor.