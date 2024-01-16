Müge Anlı Kendisini Vatan Haini İlan Edenlere Canlı Yayında Sert Sözlerle Tepki Gösterdi!
Müge Anlı Kendisini Vatan Haini İlan Edenlere Canlı Yayında Sert Sözlerle Tepki Gösterdi!
9 askerimizin şehit olmasının ardından programda şehitlerimizi anan ve ailelerine baş sağlığı dileyen Müge Anlı'nın yaptığı konuşma gündem olmuştu. Bazı kullanıcılar Anlı'yı vatan haini ilan etmişti. Bu yorumlara sessiz kalamayan Müge Anlı, yapılan paylaşımlara canlı yayında sert sözlerle tepki gösterdi.
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Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 9 askerimizi anarak başlamıştı.
Şehit ailelerine baş sağlığı dileyen Anlı, "Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz. Evet, vatan sağolsun ama artık şehit haberleri de gelmesin, hepimizin ortak dileği bu..." demişti.
Anlı, "Dünyadaki bu savaşların nedenlerini anlayabilen var mı bilemiyorum. Belki bunun için tüm dünyadaki savaş tarihine bakmak lazım. Çok manasız. "Çünkü çok büyük mesajlar var o bilim kurgu filmlerinde. Bundan bin yıl sonrası, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası insanlar nelerle uğraşıyorlar. Hala mı yani, bir karış toprak için" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerinin ardından da Müge Anlı sosyal medyada vatan haini ilan edilmişti. Bugün ise canlı yayında sert bir açıklamaya yaparak tepkilere yanıt verdi.
Anlı, "Atatürk’ü çok sevdiğim için yarın bir gün Atatürk düşmanı olarak da TT edebilirler çünkü bi o kaldı. Bana ‘Vatan haini’ diyecek adamın alnını karışlarım ya. Bir insana vatan haini demeden önce sen vatanın için ne yaptın önce onu açıklayacaksın? Terbiyesizler. Aslında cevap bile vermek istemiyorum, bütün bunların halkta hiçbir karşılığının olmadığını da biliyorum. Biz orada başka bir şeyden bahsediyoruz. Gerizekalılara söylüyorum burdan." dedi
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Konuşmasının tamamını buradan dinleyebilirsiniz:
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