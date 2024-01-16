Müge Anlı Kendisini Vatan Haini İlan Edenlere Canlı Yayında Sert Sözlerle Tepki Gösterdi!

9 askerimizin şehit olmasının ardından programda şehitlerimizi anan ve ailelerine baş sağlığı dileyen Müge Anlı'nın yaptığı konuşma gündem olmuştu. Bazı kullanıcılar Anlı'yı vatan haini ilan etmişti. Bu yorumlara sessiz kalamayan Müge Anlı, yapılan paylaşımlara canlı yayında sert sözlerle tepki gösterdi.