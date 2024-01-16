Sorduğu Soruya Beklemediği Yanıtlar Aldı! Fulya Öztürk Gelen Tepkilere İsyan Etti!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından Irak sınırına giderek canlı yayın yapan Fulya Öztürk'ün bazı sözleri tepki çekmişti. Öztürk, eleştirilerin ardından isyan etti. Sorduğu soruya ise beklemediği yanıtlar aldı.