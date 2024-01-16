Sorduğu Soruya Beklemediği Yanıtlar Aldı! Fulya Öztürk Gelen Tepkilere İsyan Etti!
Sorduğu Soruya Beklemediği Yanıtlar Aldı! Fulya Öztürk Gelen Tepkilere İsyan Etti!
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından Irak sınırına giderek canlı yayın yapan Fulya Öztürk'ün bazı sözleri tepki çekmişti. Öztürk, eleştirilerin ardından isyan etti. Sorduğu soruya ise beklemediği yanıtlar aldı.
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmasının ardından gazeteci Fulya Öztürk, soluğu Irak sınırında almıştı.
Canlı yayında gelişmeleri aktaran Öztürk'ün yayını ve "Tim araziye çıktı" demesi tepkiyle karşılanmıştı.
Tepkilerin üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabında yapılan yorumlara isyan etti. "Algılar oyunu , kötülükler dünyasıyla karşılaşıyorum. Niye niye niye?" dedi.
Öztürk'ün bu isyanı da eleştirildi. Bazı kullanıcılar 'Niye?' sorusunu cevapladı.
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