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Sorduğu Soruya Beklemediği Yanıtlar Aldı! Fulya Öztürk Gelen Tepkilere İsyan Etti!

Sorduğu Soruya Beklemediği Yanıtlar Aldı! Fulya Öztürk Gelen Tepkilere İsyan Etti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
16.01.2024 - 10:38

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından Irak sınırına giderek canlı yayın yapan Fulya Öztürk'ün bazı sözleri tepki çekmişti. Öztürk, eleştirilerin ardından isyan etti. Sorduğu soruya ise beklemediği yanıtlar aldı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmasının ardından gazeteci Fulya Öztürk, soluğu Irak sınırında almıştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmasının ardından gazeteci Fulya Öztürk, soluğu Irak sınırında almıştı.

Canlı yayında gelişmeleri aktaran Öztürk'ün yayını ve "Tim araziye çıktı" demesi tepkiyle karşılanmıştı.

Canlı yayında gelişmeleri aktaran Öztürk'ün yayını ve "Tim araziye çıktı" demesi tepkiyle karşılanmıştı.

Bu içerikte sizlere aktarmıştık:

Tepkilerin üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabında yapılan yorumlara isyan etti. "Algılar oyunu , kötülükler dünyasıyla karşılaşıyorum. Niye niye niye?" dedi.

Tepkilerin üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabında yapılan yorumlara isyan etti. "Algılar oyunu , kötülükler dünyasıyla karşılaşıyorum. Niye niye niye?" dedi.
twitter.com

Öztürk'ün bu isyanı da eleştirildi. Bazı kullanıcılar 'Niye?' sorusunu cevapladı.

Öztürk'ün bu isyanı da eleştirildi. Bazı kullanıcılar 'Niye?' sorusunu cevapladı.
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