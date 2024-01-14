Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nı Övmek İsterken Irkçılık Yapan Kullanıcı Dillere Düştü!
Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nı Övmek İsterken Irkçılık Yapan Kullanıcı Dillere Düştü!
Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasına destek amacıyla bir paylaşım yapan kullanıcının Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı övmek isterken ırkçılık yapması gündem oldu.
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Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, “Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle İsrail hakkında dava açtı. İsrail'e karşı açtıkları soykırım davasına ilişkin, "Hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." dedi.
Twitter'da Esra Erdoğan isimli bir kullanıcı İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına destek amacıyla bir paylaşım yaptı.
Kullanıcının ırkçı "Rengi siyah.. kalbi beyaz" paylaşımı ise hem güldürdü hem de kullanıcının ısrarı tepki çekti.
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Bazı kullanıcılar paylaşımını silmesi gerektiğini söyledi.
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Kullanıcı ise "Ne var bunda?" yanıtını verdi.
Söz konusu hesabı bazı kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak zannetti. İletişim Başkanlığı ise isim benzerliği olduğunu, hesabın Esra Albayrak'a ait olmadığını açıkladı.
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