Murat Kurum'un TOKİ Mağdurları İsyan Edince Yaptığı Hareket Tepki Çekti!
Murat Kurum'un TOKİ Mağdurları İsyan Edince Yaptığı Hareket Tepki Çekti!
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, bir etkinlikte yıllardır evleri teslim edilmeyen TOKİ mağdurlarıyla gerilim yaşadı. Murat Kurum, görüntülendiğini fark edince kamerayı eliyle kapatmaya çalıştı. Kurum'un yaptığı bu hareket ise tepkiyle karşılandı.
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardığı isim Murat Kurum oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını duyurmasının ardından çalışmalara hızla başlayan Kurum, çeşitli etkinlik ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Son olarak bir etkinlikte karşımıza çıkan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TOKİ mağduru vatandaşlarka yaşadığı diyalog ve yaptığı hareket dikkat çekti.
Vatandaşın 6 yıldır evlerini bekleyen ve kirada olduklarını söylediği sırada Kurum, görüntülerinin çekildiğini fark edince kamerayı eliyle kapattı.
Murat Kurum'un bu hareketi de tepkiyle karşılandı.
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