Murat Kurum'un TOKİ Mağdurları İsyan Edince Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, bir etkinlikte yıllardır evleri teslim edilmeyen TOKİ mağdurlarıyla gerilim yaşadı. Murat Kurum, görüntülendiğini fark edince kamerayı eliyle kapatmaya çalıştı. Kurum'un yaptığı bu hareket ise tepkiyle karşılandı.