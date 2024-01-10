Eski Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'dan Murat Kurum'a Beklenmeyen Tepki
Eski Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'dan Murat Kurum'a Beklenmeyen Tepki
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum'un sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklamaya eski Ayasofya Camii imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın tepki gösterdi.
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AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu'yla yarışacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.
Çalışmalara hızla başlayan Kurum, katıldığı çeşitli etkinliklerde ve seçim çalışmalarında bazı açıklamalar yapıyor.
Kurum son olarak sokak köpekleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı. "Önemli olan buna ilişkin adımı atmaktır, ortaya irade koymaktır. Çok kısa sürede hayvan barınaklarının inşasını gerçekleştirip problemi ortadan kaldıracağız" demişti.
Bu sözlerini duyan Eski Ayasofya Camii imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Kurum'u eleştirdi.
Boynukalın, "Sayın Kurum daha yakın zamanda bir çocuğu parçalayan köpekler hakkında 'yavrularımız' diyorsunuz; olayı 'insan köpek çatışması' haline getirmeyeceğiz diyorsunuz. Bu nasıl bir mantık Allah aşkına! İnsan ve çocuklardan çok köpeklere değer verenlerden olmayın! Barınak yapacağız diyerek insanları oyalamayın! Kuduz hastalığını hortlattınız! Kist hidatik çoğaldı" dedi.
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"Boşuna mamaya, barınaklara harcayacağınız milyonlarca lirayı ihtiyaç sahibi insanlara verin, Allah'tan korkun! Dine de akla da bilime de aykırı davranıyorsunuz. 5199 sayılı kanunu düzeltin. İnsan hayatı ve sağlığı köpeklerden önce gelir. Oy kaybı yaşayacaksınız. Mama rantçılarından korkmayın. Bizden söylemesi" ifadelerini kullandı.
Boynukalın'ın paylaşımı şu şekilde:
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