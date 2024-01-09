Mustafa Sarıgül'den 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Özlediniz mi?' Sorusuna Duygusal Yanıt!
Mustafa Sarıgül'den 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Özlediniz mi?' Sorusuna Duygusal Yanıt!
Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınında yer alan her fırsatta övgüyle bahseden Mustafa Sarıgül, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu özlediniz mi?' sorusuna hüzünlü bir yanıt verdi.
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Genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışan, her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu sevdiğini belirten Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından karalar bağlamıştı.
"Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.
Çalışmalarına aynı şekilde devam eden ve sosyal medyadaki aktifliğini koruyan Sarıgül, son olarak Kılıçdaroğlu hakkında bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda Sarıgül'e "Kılıçdaroğlu'nu özlediniz mi?" sorusu soruldu.
Sarıgül de hüzünlü bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu özlediğini belirtti ve "Özlemez olur muyum? Çok da özledim, görüşüyorum. Telefonu kapattıktan sonra da duygulanıyorum. Gerçek dostlar da bugün belli olur biliyor musun?" dedi.
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