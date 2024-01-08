İBB Adayı Murat Kurum Seçim Vaatlerini 'Kaybolan 5 Yıl' Diyerek Açıkladı!
İBB Adayı Murat Kurum Seçim Vaatlerini 'Kaybolan 5 Yıl' Diyerek Açıkladı!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkan Adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardığı isim Murat Kurum oldu. Seçim sürecinde bazı konuları ele aldıklarını söyleyen Kurum, bazı seçim vaatlerini anlattı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasıyla Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu.
Ekrem İmamoğlu'yla yarışacak olan Kurum, Eyüpsultan Camii'ndeki sabah namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kurum, yaptığı açıklamada öncelikli olarak ele aldıkları konuları anlattı ve vaatlerini sıraladı.
"Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru." dedi.
"Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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