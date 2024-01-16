Göz Var İzan Var! Türk Dizilerindeki En Kötü Oyuncu Değişiklileri
Göz Var İzan Var! Türk Dizilerindeki En Kötü Oyuncu Değişiklileri
Bazı Türk dizilerinde çeşitli sebeplerle oyuncu değişiklileri yaşansa da bazen öylesine önemli rollerde bu değişimler oluyor ki görenler yadırgamaktan kendisini alıkoyamıyor. Bu değişimlerden en absürt olanları derledik.
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Çoğu yerli dizide çeşitli sebeplerle oyuncu değişiklileri yaşanıyor. Diziden ayrılmak isteyen oyuncu çoğunlukla öldürülürken, başrol gibi durumlarda alternatif bir oyuncu getirilir, fakat bunların çoğu hüsranla sonuçlanır.
Yaprak Dökümü - Şevket
Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Kösem Sultan
Çocuklar Duymasın - Havuç
Selena - Hades
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Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Sultan
Arka Sokaklar - Pınar
Çocuklar Duymasın - Meltem
Kocamın Ailesi - Yonca
Çocuklar Duymasın - Selami vs Tuna
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Çocuklar Duymasın - Ela
Sihirli Annem - Betüş
Leyla ile Mecnun - Leyla
Kertenkele - Ziya ve Zehra
Selena - Fitnat vs Düşes
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Selena - Erdem
Acemi Cadı - Selda
Siz bu oyunculara kimleri eklemek istersiniz? Yorumlarda buluşalım...
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