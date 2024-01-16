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Göz Var İzan Var! Türk Dizilerindeki En Kötü Oyuncu Değişiklileri

Göz Var İzan Var! Türk Dizilerindeki En Kötü Oyuncu Değişiklileri

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 15:02

Bazı Türk dizilerinde çeşitli sebeplerle oyuncu değişiklileri yaşansa da bazen öylesine önemli rollerde bu değişimler oluyor ki görenler yadırgamaktan kendisini alıkoyamıyor. Bu değişimlerden en absürt olanları derledik.

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Çoğu yerli dizide çeşitli sebeplerle oyuncu değişiklileri yaşanıyor. Diziden ayrılmak isteyen oyuncu çoğunlukla öldürülürken, başrol gibi durumlarda alternatif bir oyuncu getirilir, fakat bunların çoğu hüsranla sonuçlanır.

Çoğu yerli dizide çeşitli sebeplerle oyuncu değişiklileri yaşanıyor. Diziden ayrılmak isteyen oyuncu çoğunlukla öldürülürken, başrol gibi durumlarda alternatif bir oyuncu getirilir, fakat bunların çoğu hüsranla sonuçlanır.
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Bu yaraya parmak basan @tvlegendstr, Bez Bebek dizisindeki Hakan karakterini en bariz örnek olarak gösterirken, kendisine gelen onlarca haklı yanıtı derledik.

Yaprak Dökümü - Şevket

Yaprak Dökümü - Şevket
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Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Kösem Sultan

Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Kösem Sultan
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Çocuklar Duymasın - Havuç

Çocuklar Duymasın - Havuç
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Selena - Hades

Selena - Hades
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Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Sultan

Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Sultan
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Arka Sokaklar - Pınar

Arka Sokaklar - Pınar
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Çocuklar Duymasın - Meltem

Çocuklar Duymasın - Meltem
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Kocamın Ailesi - Yonca

Kocamın Ailesi - Yonca
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Çocuklar Duymasın - Selami vs Tuna

Çocuklar Duymasın - Selami vs Tuna
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Çocuklar Duymasın - Ela

Çocuklar Duymasın - Ela
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Sihirli Annem - Betüş

Sihirli Annem - Betüş
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Leyla ile Mecnun - Leyla

Leyla ile Mecnun - Leyla
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Kertenkele - Ziya ve Zehra

Kertenkele - Ziya ve Zehra
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Selena - Fitnat vs Düşes

Selena - Fitnat vs Düşes
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Selena - Erdem

Selena - Erdem
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Acemi Cadı - Selda

Acemi Cadı - Selda
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Siz bu oyunculara kimleri eklemek istersiniz? Yorumlarda buluşalım...

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