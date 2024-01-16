Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz'dan Partneri Ceren Karakoç Hakkında İtiraflar
Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz'dan Partneri Ceren Karakoç Hakkında İtiraflar
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Ekranların en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz geçtiğimiz günlerde bir avmde görüntülendi. Tınmaz'ın dizi ve partneri Ceren Karakoç hakkında söyledikleriyse çok konuşulacak cinstendi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti gündemden bir türlü düşmek bilmiyor.
Sosyal medyadaki popülerliği had safhada olan dizi kaos ve entrika düzeyinin yüksek olmasıyla beğeni kazanırken, bu kadar sevilmesinin bir başka nedeni kesinlikle Nursema ve Umut çifti.
Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz'ın enfes uyumuyla izlediğimiz UmNur aşkı türlü zorlukları aşıp bugünlere gelirken, dizinin favori çifti hakkında her şey merak edilir oldu.
Dizideki partnerliklerinin yanı sıra normal hayatlarında çok yakın arkadaş olduklarını bildiğimiz Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz'ın okulda da arkadaş oldukları fanları tarafından bilinirken, geçtiğimiz günlerde avmde görüntülenen Serkan Tınmaz hem dizi hem de partneri hakkında itiraflarda bulundu.
Birsen Altuntaş'ın yayınladığı haberde Tınmaz, karakteri Umut hakkında "Umut sabırlı biri ama ben daha sabırsızım" derken, dizinin gündemi çok yakından takip etmesine şu sözlerle yanıt verdi:
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Kendisine partneri Ceren Karakoç sorulan Tınmaz, "Çanakkale Üniversitesi’nden beri tanıyorum. Sınıf arkadaşım. Bu mesleği beraber öğrendik. Hep aynı projelerde oynama hayalimiz vardı. Ceren ve eşim yakın arkadaşım. Partner olmamız keyif verici… Ceren okulda badimdi… Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor…" dedi.
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