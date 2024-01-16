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Yanına Meyve Koyulmuş: Müge Anlı'da Aranan Mehmet Ali Özdemir'in Cesedi Bulundu

Yanına Meyve Koyulmuş: Müge Anlı'da Aranan Mehmet Ali Özdemir'in Cesedi Bulundu

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 12:51 Son Güncelleme: 16.01.2024 - 12:52

21 gündür kayıp olan Mehmet Ali Özdemir'i ailesi Müge Anlı'da arıyordu. Uzun aramalar sonucu ormanlık bir alanda cesedine rastlanan Özdemir'in cesedi başında bırakılan meyveler stüdyoyu dumura uğrattı.

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Arabasıyla beraber kayıplara karışan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Arabasıyla beraber kayıplara karışan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Programa çıkan eşi ve kardeşlerinin açıklamaları kafaları epey karıştırırken, Mehmet Ali'nin kardeşiyle küs olduğu ve eşi Meryem'e şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Programa çıkan eşi ve kardeşlerinin açıklamaları kafaları epey karıştırırken, Mehmet Ali'nin kardeşiyle küs olduğu ve eşi Meryem'e şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Eş Meryem'in Mehmet Ali'nin nereye gittiğini bilmediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali'nin yakın arkadaşı, Meryem'in başkasıyla ilişkisi olduğunu iddia etmiş ve ortalığı iyice karıştırmıştı.

Eş Meryem'in Mehmet Ali'nin nereye gittiğini bilmediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali'nin yakın arkadaşı, Meryem'in başkasıyla ilişkisi olduğunu iddia etmiş ve ortalığı iyice karıştırmıştı.

Hatay'da kayıplara karışan Mehmet Ali Özdemir'in aracı sürtünme ve kan izleriyle bulunurken, araç etrafında yapılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Hatay'da kayıplara karışan Mehmet Ali Özdemir'in aracı sürtünme ve kan izleriyle bulunurken, araç etrafında yapılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Kayboluşunun 21. gününde aracından 750 metre uzaklıkta cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in böylece cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Kayboluşunun 21. gününde aracından 750 metre uzaklıkta cesedi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in böylece cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
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Cesedinin başına kavun, turp, havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması dikkat çekerken, bu hareketin cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğu değerlendirildi.

Cesedinin başına kavun, turp, havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması dikkat çekerken, bu hareketin cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğu değerlendirildi.

Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin bulunmasının ardından Meryem Özdemir eşini görmeye gelmezken, genç kadın İstanbul'da bulundu.

Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin bulunmasının ardından Meryem Özdemir eşini görmeye gelmezken, genç kadın İstanbul'da bulundu.

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