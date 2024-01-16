Survivor'da Aleyna'nın Berna'nın Kuyusunu Kazmasına Tepkiler Gecikmedi
Survivor'da Aleyna'nın Berna'nın Kuyusunu Kazmasına Tepkiler Gecikmedi
Survivor All Star öyle bir başladı ki kaos ve kavgadan yarışmalara odaklanamaz olduk. SMS oylamasının olmadığı bu yarışta her şey yarışmacıların performansına bağlı olurken, haliyle birbirinin kuyusunu kazma olayları da hemen baş gösterdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise dışarıda arkadaş olan Aleyna ve Berna arasındaki tartışma oldu.
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Survivor All Star 2024 bir başladı pir başladı desek yalan olmaz. Öyle ki SMS'in olmadığı yarışmada yarışmacılar neredeyse birbirlerini yiyecek kıvamdalar.
SMS oylaması yerine güçleriyle burada olmayı hak eden yarışmacılar bu nedenle rekabeti haddinden fazla ciddiye alırlarken, haliyle kavgalar da eksik olmuyor.
Turabi-Poyraz, Sercan-Nagihan kavgası derken bazı kavgalar aleni şekilde karşımızda yaşanıyor, fakat bir de ada konseyleri için kulisler dönüyor ki günler ilerledikçe ekran başında hayretlerle izler olduk.
SMS oylamasıyla değil, oynanan oyunlarla yarışmacıların elendiği All Star'da yarışmacılar haliyle eleme adayı yazarken artık daha farklı etmenleri göz önüne alıyor.
Aleyna'nın normal hayatta arkadaşı olan Berna hakkında takım arkadaşlarına söyledikleri ve dolayısıyla konseyde isminin yazılması izleyicileri şoke ederken, konseydeki yüzleşmeleri ayrıca şaşırttı.
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Berna ve Aleyna, Survivor'a gelmeden önce sosyal medyada beraber içerik paylaşıyorlardı:
Berna'nın takıma karşı uyumsuz olduğunu belirten Aleyna'nın ayrıca konseyde Berna'yla sessizce konuşması dikkatlerden kaçmazken, Aleyna'nın söylemlerine Berna'nın şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu.
O anları burada paylaşıyoruz:
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Aleyna'nın bu hallerine haliyle izleyicilerden tepki yağdı:
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