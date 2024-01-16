Survivor'da Aleyna'nın Berna'nın Kuyusunu Kazmasına Tepkiler Gecikmedi

Survivor All Star öyle bir başladı ki kaos ve kavgadan yarışmalara odaklanamaz olduk. SMS oylamasının olmadığı bu yarışta her şey yarışmacıların performansına bağlı olurken, haliyle birbirinin kuyusunu kazma olayları da hemen baş gösterdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise dışarıda arkadaş olan Aleyna ve Berna arasındaki tartışma oldu.