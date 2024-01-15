Survivor All Star'da Poyraz'ın Aleyna'ya Bir Garip Bakışları Dikkat Çekti!
Survivor All Star'da Poyraz'ın Aleyna'ya Bir Garip Bakışları Dikkat Çekti!
Survivor ile ilgili hep oyunları, açlığı ve tartışmaları konuşacak değiliz ya! Bu kez de kafaları karıştıran bir bakış gündem oldu. Poyraz'ın Aleyna'ya olan bakışları bir küçük merak uyandırdı.
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Biliyorsunuz bir başladı mı Survivorsız günümüz geçmiyor. Yayınlanmadığı gün bile aklımız adada kalıyor ve izlemek için can atıyoruz.
Adada hem kıran kırana mücadele izliyoruz, hem de sık sık tartışmalara tanık oluyoruz.
Konunun ne açlıkla ne oyunlarla ne de tartışmalarla ilgisi var.
2021'de birlikte yarışan Aleyna ve Poyraz arasında zaman zaman bir şeyler olduğu ile ilgili iddialar ortaya atılıyordu.
Ancak bu iddialar hiçbir yere bağlanmadı ve öylece unutulup gitti.
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Bu kez ayrı takımlarda yer alan Aleyna ve Poyraz'ın şu ana kadar bir yakınlığı görülmemişti. Ancak Poyraz'ın yarışma sırasında sakatlanan Nagihan'a bakmak için eğilen Aleyna'ya bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Tam olarak neye baktığı anlaşılmasa da Poyraz'ın Aleyna'ya olan bakışları merak uyandırdı.
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