Survivor'da Balık Tutmak İçin Denize Açılan Yasin ve Poyraz Akıntıya Kapılıp Kurtarılmayı Bekledi
Survivor'da Balık Tutmak İçin Denize Açılan Yasin ve Poyraz Akıntıya Kapılıp Kurtarılmayı Bekledi
Yarışmacıların ada hayatına giderek ayak uydurmasıyla Survivor'da tempo giderek artıyor. Daha çok tartışmaların ve açlığın verdiği krizlerin gündem olduğu Survivor'da bu defa Yasin ve Poyraz bambaşka bir konuyla gündeme geldiler.
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Survivor All Star bol bol tartışma izlediğimiz, temposu oldukça yüksek bir sezonla karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Muhtemelen SMS oylaması olmamasının da etkisiyle yarışmacılar her daim gergin ve bir kavga içinde oluyorlar.
Ancak bu kez (ilk defa) gündem sebebi bir tartışma değil.
Poyraz ve Yasin balık tutmak için açıldıkları denizde kaybolmuş!
Poyraz ile birlikte yaptıkları sandalla denize açılan Yasin, tuttukları 4 balığın ardından fark etmeden 3 kilometre açıkladıklarını söyledi.
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Beşinci balığı tutarken oltalarının kırılması sonucu 4 balıkla kıyıya dönmek istemişler ama sonra ne kadar açıldıklarını fark edip yardım beklemişler.
Akıntıya kapıldıkları anın detaylarını burada bulabilirsiniz:
Bu olayı yaşayanın Yasin olması hiç şaşırtmadı doğrusu 😅 Sağ salim kurtarılmalarına sevindik.
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