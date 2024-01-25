Kendisine Şırfıntı Diyen Takipçisini Şikayet Eden Ala Tokel Savcılıktan "TDK'da Hakaret Değil" Cevabını Aldı

Sosyal medyanın ve magazinin sevilen fenomen isimlerinden bir tanesi de Ala Tokel. Sabah'dan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre kendisine 'şırfıntı' diyen takipçisini şikayet eden Ala Tokel, savcılıktan TDK'daki anlamı gözetilerek bunun bir hakaret olmadığı cevabını aldı.