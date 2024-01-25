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Kendisine Şırfıntı Diyen Takipçisini Şikayet Eden Ala Tokel Savcılıktan "TDK'da Hakaret Değil" Cevabını Aldı

Kendisine Şırfıntı Diyen Takipçisini Şikayet Eden Ala Tokel Savcılıktan "TDK'da Hakaret Değil" Cevabını Aldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 09:01

Sosyal medyanın ve magazinin sevilen fenomen isimlerinden bir tanesi de Ala Tokel. Sabah'dan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre kendisine 'şırfıntı' diyen takipçisini şikayet eden Ala Tokel, savcılıktan TDK'daki anlamı gözetilerek bunun bir hakaret olmadığı cevabını aldı.

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Uzun yıllardır sosyal medyada olan ve YouTube'da çektiği videolarla tanınan Ala Tokel, oldukça büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Uzun yıllardır sosyal medyada olan ve YouTube'da çektiği videolarla tanınan Ala Tokel, oldukça büyük bir takipçi kitlesine sahip.

YouTube'a ilk girdiği dönemlerde paylaşmış olduğu yurt dışı vloglarından tutun da günümüze gelene kadar yaptıklarıyla büyük kitleleri etkisi altına alan Ala, oldukça dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Gerek paylaşımlarıyla gerek özel hayatıyla sık sık gündemimizde yer edinen fenomen "Ala Nail Bar" ile de büyük başarılar elde etmiş hatta dünyaya yayılmıştı.

Gerek paylaşımlarıyla gerek özel hayatıyla sık sık gündemimizde yer edinen fenomen "Ala Nail Bar" ile de büyük başarılar elde etmiş hatta dünyaya yayılmıştı.

Türkiye'nin pek çok yerinde şube açan Ala Tokel, tırnak konusunda önde gelen işletmecilerden bir tanesi oldu diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağrı Şahin ile ilgili açıklamasıyla gündeme gelen ve oldukça konuşulan Ala Tokel, yaş farkının kendileri için bir şey ifade etmediğini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağrı Şahin ile ilgili açıklamasıyla gündeme gelen ve oldukça konuşulan Ala Tokel, yaş farkının kendileri için bir şey ifade etmediğini söylemişti.

Sevgilisi Çağrı Şahin'in 2003'lü olduğunu ve aralarında dokuz yaş olduğunu belirten Ala Tokel, 'çok aşığım ve birlikte çok eğlenebiliyoruz' diyerek herkesin yorumlarının önüne geçecek bir açıklama yapmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Ala Tokel bu sefer de bir hakaret davasıyla gündeme geldi.

Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Ala Tokel bu sefer de bir hakaret davasıyla gündeme geldi.

Biliyorsunuz fenomenlere gelen hakaret yorumlarının haddi hesabı olmuyor. İnsanlar söylediklerinin kimi zaman görülmeyeceğini düşündüğü için ağır hakaretlerde bulunabiliyor. Ala Tokel de kendisine 'şırfıntı' diyen takipçisi için suç duyurusunda bulunmuş.

11 Kasım 2023 tarihinde Ala Tokel'in paylaşmış olduğu fotoğrafa "Şırfıntı" yorumunu yapan E.K., fenomenin dikkatini çekmiş.

11 Kasım 2023 tarihinde Ala Tokel'in paylaşmış olduğu fotoğrafa "Şırfıntı" yorumunu yapan E.K., fenomenin dikkatini çekmiş.

Fenomen isim bu yorumu alarak savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gitmiş.

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Şırfıntı yorumunun üstüne onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini söyleyerek suç duyurunda bulunan Ala Tokel'in ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış.

Şırfıntı yorumunun üstüne onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini söyleyerek suç duyurunda bulunan Ala Tokel'in ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış.

Fakat savcılık "şırfıntı" kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK)'da yer alan anlamının ardından hakaret olmadığı kararını vermiş.

Fakat savcılık "şırfıntı" kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK)'da yer alan anlamının ardından hakaret olmadığı kararını vermiş.

Kelimenin anlamıyla ilgili yapılan araştırmanın ardından TDK'da bu kelimenin Türkçe kökenli bir kelime olduğunu ve anlamının 'seviyesi düşük, bayağı' gibi karşılıklara geldiğini belirledi.

Savcılık kullanılan kelimenin şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olmadığını vurgulayarak dosya için takipsizlik kararı aldı.

Savcılık kullanılan kelimenin şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olmadığını vurgulayarak dosya için takipsizlik kararı aldı.

Şırfıntı kelimesinin eleştiri olarak kaba bir ifade teşkil ettiğini fakat onur, şeref ve saygınlık konusunda rencide edebilecek nitelik taşımadığını belirtti.

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