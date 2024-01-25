Kendisine Şırfıntı Diyen Takipçisini Şikayet Eden Ala Tokel Savcılıktan "TDK'da Hakaret Değil" Cevabını Aldı
Kendisine Şırfıntı Diyen Takipçisini Şikayet Eden Ala Tokel Savcılıktan "TDK'da Hakaret Değil" Cevabını Aldı
Sosyal medyanın ve magazinin sevilen fenomen isimlerinden bir tanesi de Ala Tokel. Sabah'dan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre kendisine 'şırfıntı' diyen takipçisini şikayet eden Ala Tokel, savcılıktan TDK'daki anlamı gözetilerek bunun bir hakaret olmadığı cevabını aldı.
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Uzun yıllardır sosyal medyada olan ve YouTube'da çektiği videolarla tanınan Ala Tokel, oldukça büyük bir takipçi kitlesine sahip.
Gerek paylaşımlarıyla gerek özel hayatıyla sık sık gündemimizde yer edinen fenomen "Ala Nail Bar" ile de büyük başarılar elde etmiş hatta dünyaya yayılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağrı Şahin ile ilgili açıklamasıyla gündeme gelen ve oldukça konuşulan Ala Tokel, yaş farkının kendileri için bir şey ifade etmediğini söylemişti.
Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Ala Tokel bu sefer de bir hakaret davasıyla gündeme geldi.
11 Kasım 2023 tarihinde Ala Tokel'in paylaşmış olduğu fotoğrafa "Şırfıntı" yorumunu yapan E.K., fenomenin dikkatini çekmiş.
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Şırfıntı yorumunun üstüne onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini söyleyerek suç duyurunda bulunan Ala Tokel'in ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış.
Fakat savcılık "şırfıntı" kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK)'da yer alan anlamının ardından hakaret olmadığı kararını vermiş.
Savcılık kullanılan kelimenin şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olmadığını vurgulayarak dosya için takipsizlik kararı aldı.
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