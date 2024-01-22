Ala Tokel Aralarında Dokuz Yaş Olan Sevgilisi Çağrı Hakkında Yeni Açıklamalarda Bulunarak "Çok Aşığım" Dedi
Ala Tokel Aralarında Dokuz Yaş Olan Sevgilisi Çağrı Hakkında Yeni Açıklamalarda Bulunarak "Çok Aşığım" Dedi
Sosyal medyanın bilinen isimlerinden olan Ala Tokel katıldığı bir programda yeni ilişkisi hakkında açıklamlarda bulundu. Sevgilisine aşık olduğunu söyleyen Ala Tokel'in yaş farkları hakkında söyledikleri olay oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Türkiye'nin dört bir yanında Nail Bar şubeleri olan ve büyük bir takipçi kitlesine sahip influencer Ala Tokel'i çoğumuz tanıyoruz.
Kendisini bir diğer sosyal medya fenomeni olan Danla Biliç ile yakınlığından da biliyor olabilirsiniz.
Kardeşi ve annesini de sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ala Tokel özel hayatını gözler önünde yaşayan dolayısıyla sıkça gündemde gördüğümüz isimlerden.
Arkadaşlarıyla yaşadığı problemlerden ilişkilerindeki çıtırdamalara takipçilerinden hiçbir şey saklamayan isimin aşk hayatı da oldukça çalkantılı ve kendisinin pek bir gizlisi saklısı yok.
Geçtiğimiz aylarda Çağrı Şahin ile yeni bir aşka yelken açtığını sevenleriyle paylaşmıştı sosyal medyanın tanınan ismi.
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Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube programı "Bize Kaldı!"ya konuk olan Ala Tokel yeni ilişkisi ve sevgilisi hakkında bilinmeyenleri bir bir anlattı.
İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan isim "Çok aşığım" dedi ve yaş farklarına bir açıklık getirerek sevgilisinin 2003'lü olduğunu ve aralarında dokuz yaş olduğunu söyledi.
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