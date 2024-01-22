Yeni Bebek Haberi Veren Müge Boz ve Caner Erdeniz'in "İkinci Sezon" Paylaşımı Kalpleri Fethetti

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz ikili sosyal medyanın da favori isimlerinden. Kızları Vina ile anne ve baba olma duygusunu tadan sempatik ikili geçtiğimiz akşam ikinci bebek müjdesini verdi. Gözlerden kalpler çıkaran bu haber sonrası Müge ve Caner çiftinden ilk kareler geldi.