Yeni Bebek Haberi Veren Müge Boz ve Caner Erdeniz'in "İkinci Sezon" Paylaşımı Kalpleri Fethetti
Yeni Bebek Haberi Veren Müge Boz ve Caner Erdeniz'in "İkinci Sezon" Paylaşımı Kalpleri Fethetti
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz ikili sosyal medyanın da favori isimlerinden. Kızları Vina ile anne ve baba olma duygusunu tadan sempatik ikili geçtiğimiz akşam ikinci bebek müjdesini verdi. Gözlerden kalpler çıkaran bu haber sonrası Müge ve Caner çiftinden ilk kareler geldi.
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Melekler Korusun dizisiyle hayatıma giren Müge Boz ile şimdilerde Büyükçekmece Basketbol SK'de forma giyen Caner Erdeniz 2019 yılında Barcelona'da nikah masasına oturmuştu.
Dünyaevine girdikten sonra evlilikleriyle adeta düşman çatlatan bir çifte dönüşen Müge ve Caner ikilisi magazinin parmakla gösterilenlerinden oldu.
Mutlu evliliklerini bir de bebek haberiyle taçlandırdan ünlü çiftimiz kızları Vina ile ilk kez anne ve baba olma duygusunu tattı.
Geçtiğimiz akşam "💌 Size bir haberimiz var 💌" notuyla bir paylaşım yapan güzel oyuncu ikinci kez anne olacağının müjdesini verdi.
"Season 2 💌 (Sezon 2)" notuyla yeni kareler paylaşan Müge Boz ve Caner Erdeniz'in postları yine gözlerimiziden kalpler çıkardı.
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Sizce Müge Boz ve Caner Erdeniz ikilisinin bir kızları daha mı olur, yoksa aileye bir de erkek bebek mi katılır?
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