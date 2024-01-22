Junior İbrahim ve Junior Sinan Geldi: İdo ve Yasemin Tatlıses Çifti İkizlerini Kucağına Aldı
Junior İbrahim ve Junior Sinan Geldi: İdo ve Yasemin Tatlıses Çifti İkizlerini Kucağına Aldı
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses yollarını gözledikleri, ünlü çiftin babalarının isimlerini verdikleri ikizlerine bugün kavuştu! Hadi detaylara...
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2021 yılının ekim ayında dünyaevine giren İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ve Yasemin Şefkatli, mutlu birliktelikleriyle herkesin gıpta ettiği bir çift haline geldi.
Musmutlu bir birliktelik yaşayan Yasemin Şefkatli Tatlıses geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber vermiş ve "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿🫶🏻" notunu düşmüştü.
Hamileliğin çok yakıştığı isimlerden birine dönüşen Yasemin gelin sosyal medya hesabından gebeliğinin nasıl gittiğine dair anbean paylaşımlarla gündemimize geldi
Normal doğum mu yoksa sezaryen doğum mu yapacağı konusunu da doktora bıraktığını belirten Yasemin Tatlıses'in hem duygusal hem de komik paylaşımları yakından takip edilir oldu.
Bugün gelen bir son dakika haberine göre, Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti babalarının isimlerini taşıyacak ikizlerini kucaklarına aldılar.
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İkiz oğullarına İbrahim ve Sinan isimlerini veren popüler çiftin doğum haberini alanlar soluğu hastanede aldı.
Yasemin ve İdo Tatlıses çiftine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz... Hoş geldiniz Sinan ve İbrahim bebekler ❤️
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