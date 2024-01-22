Yoksa Yeni Bir Aşk mı 'Parla'dı? Büşra Pekin ve Norm Ender'in El Ele Görüldüğü İddiası Gündem Oldu
Yoksa Yeni Bir Aşk mı 'Parla'dı? Büşra Pekin ve Norm Ender'in El Ele Görüldüğü İddiası Gündem Oldu
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/yazarlar/uf...
Magazin dünyasının dedikodu kazanı fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Ayrılıkların çok konuşulduğu gündemimizde yeni aşklar da dikkat çekiyor. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; son günlerin öne çıkan isimlerinden Büşra Pekin ve Norm Ender arasında arkadaşlıktan öte bir şeyler varmış. Detayları görelim!
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programının akıllara kazınan ilk sezon kadrosunda yer alan Büşra Pekin, o dönem canlandırdığı "Havuçlu Anne" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
ÇGHB bittikten sonra kariyerinde yükselişe geçen genç oyuncu zaman içerisinde yaşadığı değişimle görenleri hayrete düşürdü.
Kelimenin tam anlamıyla eski halinden eser olmayan Büşra Pekin'in rol aldığı her yapımda epey dikkat çekti. Oyunculuğuyla beğeni toplarken tanınırlığını da hızla arttırdı.
Büşra Pekin son dönemlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla yaşadığı değişimi ve kariyeri dışında başka bir konuyla da gündemimizde...
O da tabii ki aşk hayatı! Pekin'in 'Çok Aşk' filminde başrollerini paylaştığı komedyen Hasan Can Kaya ile birlikte olduğu iddiaları çok konuşulmuştu.
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Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın aşk haberlerinin ortaya çıktığı kare ise ikilinin bir hayranı tarafından çekilen bu kare oldu.
Aşk dedikoduları hakkında açıklama yapan Pekin ise "Hâlâ soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda" demişti
İki tarafın da ilişki iddialarını yalanlaması ve üstüne basa basa arkadaş olduklarını söylemesi üzerine konu o an kapandı.
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Büşra Pekin bambaşka bir isimler yeni aşka yelken açmış.
"Peki kimmiş güzel oyuncunun gönlünü kaptırdığı kişi?" diye soracaksınız, cevaplayalım: Rapçi Norm Ender! "Parla" ile ortalığı kasıp kavuran Norm Ender ve Büşra Pekin'in bir mekanda el ele görüldüğü iddia edildi.
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Kalabalık bir eğlence mekanında birlikte görüldükleri söylenen ikilinin arasında denildiği gibi bir aşk olup olmadığını yakında öğreniriz gibi...
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Ihı dedikodu 👀👀 Hani kanıt var mı kanıt ? 🤔😅😅
Yaaaa resmen ben şok kızlar
Altın suyuna mı batırmışlar kadını, bu ne sarışınlık 😁
Sahte orijinal değil sarışıncılık oynamak😅