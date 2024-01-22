Madonna'nın Lil Nas X ile Verdiği Samimi Poz Hayranlarının Diline Çok Fena Düştü: "Annesi Yaşında Kadınsın"
Madonna'nın Lil Nas X ile Verdiği Samimi Poz Hayranlarının Diline Çok Fena Düştü: "Annesi Yaşında Kadınsın"
Lil Nas X'in, 'Long Live Montero' turnesinde Madonna ile sahne arkasında verdiği fazla samimi poz olay oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Tiktok'ta şarkılarını paylaşarak şöhret basamaklarını son hızda çıkmış Montero Lamar Hill'i sahne ismi olan Lil Nas X ile tanıyoruz.
Sadece klipleri ve şarkılarıyla ilgi çekmeyen isim gündelik yaşamında söyledikleri ve yaptıklarıyla da ilgi odağı olmayı seviyor.
"Old Town Road" şarkısı ile ünlü olmuş Amerikalı rapçi son çıkarttığı şarkısının klibinde Obama gibi bilinen isimlere benzer figüranlar oynatarak çok konuşulmuştu.
"Lil Nas X: Long Live Montero" isimli bir belgesel filmi olan şarkıcı aynı isimde bir konser turu düzenledi.
Pop müziğin kraliçesi olan Madonna rapçinin konserini ziyaret etti. İkilinin sahne arkasında kameralara verdiği poz olay oldu!
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Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
1. "SİL ŞUNU HEMEN, KORKUYORUM."
2. "Madonna böyle görünmüyor (en azından şuan). Geçen hafta onu konserde gördüm."
3. "Annesi olacak yaşta 🫢"
4. "Ona ne olmuş böyle? "
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5.
6. "Turnede mi? Üç şarkısı falan yok mu?"
7. "Bu fotoğrafı gören ben:"
8. "Büyükanne ve torunu 😭"
9. "Şunu üstümden çekin der gibi bakıyor😂😂😂"
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10. "sil lütfen korkuyorum"
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