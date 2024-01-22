Jennifer Lopez ve Zendaya Paris'teki Schiaparelli Moda Şovunda Giydikleri Kıyafetlerle Gözlerimizi Kanattılar
Jennifer Lopez ve Zendaya Paris'teki Schiaparelli Moda Şovunda Giydikleri Kıyafetlerle Gözlerimizi Kanattılar
Jennifer Lopez, Zendaya ve oyuncu arkadaşı Hunter Schafer Paris'teki Schiaparelli isimli moda şovuna katıldı. Biribirinden farklı tasarımlar giyen ünlü isimler ilgi odağı oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Moda tarihinin en farklı tasarımcılarından biri olan Elsa Schiaparelli sanat gözüyle baktığı tasarımları ile günümüzde de önemini korumaya devam eden isimlerden biri.
İtalyan tasarımcının adıyla düzenlenen Schiaparelli şovda birbirinden farklı ve ilgi çekici birçok tasarım gözler önünde sergileniyor.
Her sene organize edilen moda şovunda sergilenen kıyafetler tasarımcının yaratıcı bakış açısına özendirerek yetenekli tasarımcıların kıyafetlerine resmen ilham oluyor.
Bu sene düzenlenen Schiaparelli şova ünlü isimler farklı tasarımlarla katıldı. Dünya yıldızı Jeniffer Lopez güllaca benzetilen kıyafeti ve sivri sinek gözlükleriyle şovdaydı.
Ünlü oyuncu Zendaya ise arkadan kurmalı oyuncaklara benzeyen siyah elbisesi ile davetliler arasındaydı.
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"Euphoria" dizisinin yıldızlarından olan oyuncu Hunter Schafer da etkinliğe altın detaylı aksesuarları ve siyah elbisesiyle katıldı.
Gelin biribirinden farklı kıyafetlere gelen yorumlara birlikte bakalım👇
1. "Ağladım."
2. "Hunter harika görünüyor vay canına, Zendaya çok kavramsal bir görünüme sahip, benim için biraz fazla monokromatik ve oturmanız gereken anda pek işlevsel değil"
3. "JLo ve Zendaya'nın saç modelleri görünümlerini mahvetmiş!💔"
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4. "Zendayanın sylisti biraz sakinleşebilir mi? Tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek istiyor gibi görünüyor."
5. "Jennifer hala ergen gibi görünüyor."
6. "Zendaya uzaylı süperstar hissi veriyor ya da kötü karakter 🖤, harika görünüyor. Saçları Star Wars ya da Spock hissi veriyor 😮🙌"
7. "Üç bebek Zendaya, Hunter Schafer ve Jennifer Lopez"
8. "Zendaya, Hunter ve bir yılan."
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9. "Hunter kesinlikle büyüleyici"
10. "İkonlar ve Jennifer Lopez"
Siz bu kombinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
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