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Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisi Georgina Rodriguez Milyonluk Kolyesi ile Boy Göstererek Resmen Düşman Çatlattı

Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisi Georgina Rodriguez Milyonluk Kolyesi ile Boy Göstererek Resmen Düşman Çatlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:25

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in bir ödül törenindeki şıklığı herkesi büyüledi. Detaylar içeriğimizde 👇

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Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo Al Nassr takımında kariyerine son hız devam eden dünyanın en bilinen futbolcularından biri.

Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo Al Nassr takımında kariyerine son hız devam eden dünyanın en bilinen futbolcularından biri.

8 yıldır Georgina Rodriguez ile birlikte olan futbolcu ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor.

8 yıldır Georgina Rodriguez ile birlikte olan futbolcu ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor.

Netflix'te belgeseli çıkan 29 yaşındaki isim aynı zamanda bir anne, gözler önündeki çiftin 6 tane çocukları var.

Netflix'te belgeseli çıkan 29 yaşındaki isim aynı zamanda bir anne, gözler önündeki çiftin 6 tane çocukları var.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Rodrigez modellikle de ilgileniyor.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Rodrigez modellikle de ilgileniyor.

Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'da katıldığı bir ödül töreninde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Georgina Rodriguez, Suudi Arabistan'da katıldığı bir ödül töreninde tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Işıltılı elbisesi ve göz kamaştırıcı milyonluk kolyesiyle ilgi odağı olan isim gecede adeta parladı.

Işıltılı elbisesi ve göz kamaştırıcı milyonluk kolyesiyle ilgi odağı olan isim gecede adeta parladı.

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Yorumlara birlikte bakalım👇

1. "Neden bu kadar güzelsin ??"

1. "Neden bu kadar güzelsin ??"

2. "Gerçek bir elmas gibi parlıyorsun. ❤✨💎"

2. "Gerçek bir elmas gibi parlıyorsun. ❤✨💎"
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3. "Muhteşem 💎🤍🤍"

3. "Muhteşem 💎🤍🤍"

4.

4.

5. "Acımasızca 🔥❤️"

5. "Acımasızca 🔥❤️"

6. "Favori görünüm 😍😍😍"

6. "Favori görünüm 😍😍😍"

7. "Kraliçe! 💖🌹💫"

7. "Kraliçe! 💖🌹💫"
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8. "Bir elmas gibi parlıyor ✨️"

8. "Bir elmas gibi parlıyor ✨️"

9. "Çok şık✨ ve bu eldivenler 🫶🏼"

9. "Çok şık✨ ve bu eldivenler 🫶🏼"

10. "Büyüleyici 💎"

10. "Büyüleyici 💎"

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