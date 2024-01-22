Selena Gomez Ekranlara Geri Dönüyor: Waverly Büyücüleri'nin Yeni Bölümü İçin Heyecan Dorukta!
Selena Gomez Ekranlara Geri Dönüyor: Waverly Büyücüleri'nin Yeni Bölümü İçin Heyecan Dorukta!
Kaynak: https://variety.com/2024/tv/news/wiza...
Waverly Büyücüleri küçüklüğümüzde biz 2000'ler çocuklarını televizyonun başına diken, Selena Gomez'i bize tanıtan diziydi. Sonrasında Selena alıp başını yürüse de Waverly Büyücüleri çoğumuzun kalbinde özel bir yere sahip. O zaman müjdeyi vermiş olalım: Disney Channel bir devam dizisinin çıkacağı söylentilerini doğruladı. Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanmak istediğini söyleyen Selena Gomez de hem yapımcı hem de oyuncu kadrosunun içinde! Detaylar 👇
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Selena'yı meşhur yapan Waverly Büyücüleri devam dizisiyle ekranlara dönüyor.
Orijinal yıldızlar geri dönüyor ve Justin Russo'nun geçmişiyle yüzleşme vakti geliyor.
Devam dizisi Justin Russo'nun maceraları üzerinden ilerleyecek.
Gomez müzik kariyerini bırakacağını da açıklamıştı.
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