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Selena Gomez Ekranlara Geri Dönüyor: Waverly Büyücüleri'nin Yeni Bölümü İçin Heyecan Dorukta!

Selena Gomez Ekranlara Geri Dönüyor: Waverly Büyücüleri'nin Yeni Bölümü İçin Heyecan Dorukta!

dizi
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 11:21

Waverly Büyücüleri küçüklüğümüzde biz 2000'ler çocuklarını televizyonun başına diken, Selena Gomez'i bize tanıtan diziydi. Sonrasında Selena alıp başını yürüse de Waverly Büyücüleri çoğumuzun kalbinde özel bir yere sahip. O zaman müjdeyi vermiş olalım: Disney Channel bir devam dizisinin çıkacağı söylentilerini doğruladı. Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanmak istediğini söyleyen Selena Gomez de hem yapımcı hem de oyuncu kadrosunun içinde! Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/tv/news/wiza...
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Selena'yı meşhur yapan Waverly Büyücüleri devam dizisiyle ekranlara dönüyor.

Selena'yı meşhur yapan Waverly Büyücüleri devam dizisiyle ekranlara dönüyor.

Efsanevi  Waverly Büyücüleri (Wizards of Waverly Place)dizisi, Disney Channel'ın en sevilen yapımlarından biriydi. Dört sezon boyunca izleyicilere büyülü bir deneyim yaşatan dizi, aynı zamanda Waverly Büyücüleri: Film (Wizards of Waverly Place: The Movie) adlı Disney Channel orijinal filmi ile de izleyici karşısına çıktı.

Orijinal yıldızlar geri dönüyor ve Justin Russo'nun geçmişiyle yüzleşme vakti geliyor.

Orijinal yıldızlar geri dönüyor ve Justin Russo'nun geçmişiyle yüzleşme vakti geliyor.

Orijinal dizinin yıldızı David Henrie, potansiyel dizide başrol oynayacak ve yapımcılığını üstlenecek. Alex Russo'yu canlandıran Selena Gomez ise pilot bölümde konuk oyuncu olarak yer alacak ve yapımcılığını üstlenecek. Henrie, Justin Russo'nun rolünü tekrar canlandıracak, Gomez ise Alex Russo rolüyle yeniden karşımıza çıkacak. Pilot bölümdeki ek oyuncu kadrosu arasında Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele ve Mimi Gianopulos bulunuyor. Dizi, Disney Branded Television tarafından hazırlanıyor. Jed Elinoff ve Scott Thomas, Disney'in 'Raven’s Home' dizisinin ardından şimdi de 'Wizards of Waverly Place' devam dizisinin pilot bölümünde kalem tutuyorlar. İkili, bu projede yaratıcı güçlerini birleştirip yönetici yapımcılığı üstleniyor. Ayrıca, Selena Gomez ve David Henrie'nin yanı sıra, Gary Marsh ve Andy Fickman da projenin yapımcı kadrosunda yer alıyor. Fickman aynı zamanda pilot bölümün yönetmenliğini üstleniyor.

Devam dizisi Justin Russo'nun maceraları üzerinden ilerleyecek.

Devam dizisi Justin Russo'nun maceraları üzerinden ilerleyecek.

Dizinin resmi açıklamasına göre, 'WizTech'teki gizemli bir olayın ardından, yetişkin Justin Russo büyücü güçlerini geride bırakarak normal, bir insan bir yaşamını eşi (Gianopulos) ve iki oğlu ile tercih eder. Ancak kapısında eğitim ihtiyacı olan güçlü genç bir büyücü (Brown) belirir ve Justin, Gezgin Dünya'nın geleceğini sağlamak için geçmişini kucaklamak zorunda kalır.' Heyecanlandınız mı?

Gomez müzik kariyerini bırakacağını da açıklamıştı.

Gomez müzik kariyerini bırakacağını da açıklamıştı.

Selena Gomez'in müzik sahnesindeki başarısının ardından, ünlü yıldızın sadece oyunculuğa odaklanma ihtimali hayranlarını heyecanlandırıyor. Son dönemde müzik kariyerinde önemli adımlar atan Gomez, artık sadece kamera karşısında parlamak istiyor gibi görünüyor. Bu radikal değişiklik, müzik dünyasında bir boşluğa neden olabilir, ancak Selena'nın oyunculuk yeteneklerini daha fazla ön plana çıkarabileceği bir dönemi müjdeliyor. Gomez'in bu kararı, sadece bir pop yıldızından öte bir aktrise dönüşümün habercisi olabilir. Başta takipçileri olmak üzere hepimiz, Selena'nın kariyer yolculuğunu merakla izliyoruz!

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