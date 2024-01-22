Selena Gomez Ekranlara Geri Dönüyor: Waverly Büyücüleri'nin Yeni Bölümü İçin Heyecan Dorukta!

Selena Gomez'in müzik sahnesindeki başarısının ardından, ünlü yıldızın sadece oyunculuğa odaklanma ihtimali hayranlarını heyecanlandırıyor. Son dönemde müzik kariyerinde önemli adımlar atan Gomez, artık sadece kamera karşısında parlamak istiyor gibi görünüyor. Bu radikal değişiklik, müzik dünyasında bir boşluğa neden olabilir, ancak Selena'nın oyunculuk yeteneklerini daha fazla ön plana çıkarabileceği bir dönemi müjdeliyor. Gomez'in bu kararı, sadece bir pop yıldızından öte bir aktrise dönüşümün habercisi olabilir. Başta takipçileri olmak üzere hepimiz, Selena'nın kariyer yolculuğunu merakla izliyoruz!

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