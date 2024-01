Selena Gomez Ekranlara Geri Dönüyor: Waverly Büyücüleri'nin Yeni Bölümü İçin Heyecan Dorukta!

Efsanevi Waverly Büyücüleri (Wizards of Waverly Place)dizisi, Disney Channel'ın en sevilen yapımlarından biriydi. Dört sezon boyunca izleyicilere büyülü bir deneyim yaşatan dizi, aynı zamanda Waverly Büyücüleri: Film (Wizards of Waverly Place: The Movie) adlı Disney Channel orijinal filmi ile de izleyici karşısına çıktı.