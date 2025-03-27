Cumhurbaşkanına Hakaretten Gözaltına Alınmıştı: Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Akıl Hastanesine Kaldırıldı
Cumhurbaşkanına Hakaretten Gözaltına Alınmıştı: Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Akıl Hastanesine Kaldırıldı
Dün (26 Mart) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 2009 Miss Globe Türkiye Güzeli Banu Öztürk hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Adli tıp muayenesinin ardından Banu Öztürk'ün ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevkine karar verildi.
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2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen eski manken Banu Öztürk, yıllar sonra dün gündeme oturmuştu.
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Eski Türkiye Güzeli, dün (26 Mart) Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Öztürk'ün adli tıp muayenesinin ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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