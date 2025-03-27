Banu Öztürk Kimdir? Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Neden Gözaltına Alındı?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'te dünyaya geldi. Eğitim hayatını yurt dışında tamamlayan Öztürk, Florida International Üniversitesi'nden mezun oldu.

Amerika'daki üniversite eğitiminin ardından tiyatro, müzik ve dansa yönelen Banu Öztürk, bu alanlarda da dersler aldı.

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Evli mi? Eşi Kim?

Banu Öztürk, 2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile dünyaevine girdi. Öztürk ve Akay çiftinin bu evlilikten bir oğulları oldu. Ancak ikili 2017 yılında boşandı. Öztürk'ün daha sonra yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle kadın sığınma evinde kaldığı da öğrenildi.