Banu Öztürk Kimdir? Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Neden Gözaltına Alındı?
Banu Öztürk Kimdir? Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Neden Gözaltına Alındı?
Miss Globe 2009 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Daha önce Adanalı, Geniş Aile ve Şen Yuva gibi başarılı yapımlarda rol alan eski Türkiye güzeli, gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın kapsamı ve Banu Öztürk'ün sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki, Banu Öztürk kimdir? Banu Öztürk neden gözaltına alındı? Eski Türkiye güzeli ruh ve sinir hastalıkları hastanesine mi kaldırıldı?
İşte, detaylar...
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Banu Öztürk Kimdir?
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Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk'ün Rol Aldığı Diziler
Banu Öztürk Gözaltına mı Alındı? Neden?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Çok geçmiş olsun.iyileşmesini dilerim.Allah şifa versin demeyecem çünkü vermiyor galiba