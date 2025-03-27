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Banu Öztürk Kimdir? Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Neden Gözaltına Alındı?

Banu Öztürk Kimdir? Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 22:04

Miss Globe 2009 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Daha önce Adanalı, Geniş Aile ve Şen Yuva gibi başarılı yapımlarda rol alan eski Türkiye güzeli, gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın kapsamı ve Banu Öztürk'ün sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki, Banu Öztürk kimdir? Banu Öztürk neden gözaltına alındı? Eski Türkiye güzeli ruh ve sinir hastalıkları hastanesine mi kaldırıldı? 

İşte, detaylar...

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Banu Öztürk Kimdir?

Banu Öztürk Kimdir?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'te dünyaya geldi. Eğitim hayatını yurt dışında tamamlayan Öztürk, Florida International Üniversitesi'nden mezun oldu. 

Amerika'daki üniversite eğitiminin ardından tiyatro, müzik ve dansa yönelen Banu Öztürk, bu alanlarda da dersler aldı. 

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Evli mi? Eşi Kim? 

Banu Öztürk, 2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile dünyaevine girdi. Öztürk ve Akay çiftinin bu evlilikten bir oğulları oldu. Ancak ikili 2017 yılında boşandı. Öztürk'ün daha sonra yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle kadın sığınma evinde kaldığı da öğrenildi.

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk'ün Rol Aldığı Diziler

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk'ün Rol Aldığı Diziler

Banu Öztürk, 2009 yılında Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi. Televizyon ekranlarında da yerini alan eski güzel birçok başarılı yapımda rol aldı. 

  • Avrupa Yakası 

  • Adanalı 

  • Derman 

  • Geniş Aile 

  • Şen Yuva 

  • Güzel Çirkin dizileri Banu Öztürk'ün rol aldığı yapımlar arasında yer alıyor.

Banu Öztürk Gözaltına mı Alındı? Neden?

Banu Öztürk Gözaltına mı Alındı? Neden?

2009 Miss Globe Türkiye birincisi Banu Öztürk hakkında, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Öztürk, daha sonra savcılık talimatı ile gözaltına alındı. 

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Kaldırıldı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Banu Öztürk hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen adli muayenenin ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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