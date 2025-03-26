onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten Gözaltına Alındı

Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2025 - 09:52

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen 2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk hakkında, sosyal medya platformu üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatıyla Öztürk kısa süre içinde gözaltına alındı. Öztürk'ün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Avrupa Yakası, Geniş aile gibi dizilerde de rol aldı.

Avrupa Yakası, Geniş aile gibi dizilerde de rol aldı.

2009'da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçilen Banu Öztürk, Avrupa Yakası, Adanalı, Derman, Geniş Aile, Şen Yuva ve son olarak Güzel Çirkin gibi dizi projelerde yer almıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
31
24
5
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın