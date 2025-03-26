Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten Gözaltına Alındı
Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hakaretten Gözaltına Alındı
Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen 2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.
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Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Avrupa Yakası, Geniş aile gibi dizilerde de rol aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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